Очень амбициозные планы, – Евлаш рассказал, к каким городам хотят двигаться россияне на Востоке
Сейчас главная цель российских оккупантов на Востоке – Краматорско-Славянская агломерация. Враг хочет выйти туда со стороны Бахмутского и Лиманского направлений.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Он подчеркнул, что тактика захватчиков может меняться от оперативной обстановки.
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"Они хотят выйти со стороны Бахмутского направления. Часов Яр, Константиновка и дальше продолжать направление наступления с южного фланга до города Краматорск. И с северного фланга через Лиманское направление выйти с другой стороны к городу Славянск. Конечно, это очень амбициозные планы", – объяснил спикер.
От чего будет зависеть ход боевых действий
Илья Евлаш отметил, что вблизи Часового Яра возведено несколько рядов инженерных заграждений, возведено несколько кругов обороны вокруг города. Вокруг Купянска также очень много минных полей, "зубов дракона", скрепленных между собой мощными стальными канатами.
То есть врагу будет очень сложно пройти. Конечно, что все будет зависеть также и от количества поставок нашими союзниками боеприпасов, от погоды и еще ряда условий, от которых будет зависеть ход дальнейших боевых действий,
– подчеркнул он.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В общем враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском.
- В частности, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что на Авдеевском направлении российские войска изменили тактику боевых действий. Хотя и характер действий отличается, однако общая стратегия врага остается неизменной: воюет огромное количество пехоты, которую усиливает авиация, артиллерия и другая техника. Но украинские военные стойко держат оборону, постоянно отбивая атаки оккупантов.