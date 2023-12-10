Для оккупантов это – "кара небесная": использование дронов-камикадзе вышло на новый уровень
Дроны-камикадзе активно применяются по всей линии фронта. Как украинские защитники, так и российские оккупанты используют эти беспилотники.
В частности, украинские дроны-камикадзе наносят врагу значительные потери. Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
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Применение дронов-камикадзе
Владимир Фитьо отметил, что сейчас использование дронов-камикадзе вышло на новый уровень. В частности, россияне наладили производство беспилотников, а также закупают их в большом количестве. Однако захватчики делают упор не на качество, а на количество.
Поэтому для наших защитников это представляет большую опасность. Но и украинские дроны для россиян – это "кара небесная". Это очень маневровый боеприпас, который залетает в блиндаж, тайники, уничтожает технику. Поэтому говорить о преимуществе какой-то стороны в этом направлении именно сейчас мы не можем,
– объяснил он.
Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что несмотря на огромные потери среди живой силы захватчики активно применяют дроны-камикадзе против украинских бойцов.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники удерживают позиции на фронте и дают отпор врагу. Они продолжают ведение наступательной операции на Востоке и на Юге.
- За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктах.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах горюче-смазочных материалов российских оккупантов.
- Заметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные Силы Украины ведут активную подготовку бригад для новых операций по контрнаступления и обороны. По его словам, любая пауза на фронте сейчас даст России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.