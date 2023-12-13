Все войска в Украине: способны ли россияне к наступлению на Севере

Российские оккупанты почти все свои войска разместили на временно оккупированных территориях Украины. Враг не может снова наступать на северо-восточном направлении, в частности, на Харьков.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, захватчики не способны вести наступательные действия из Курска, Воронежа, Белгорода.

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Вражеских войск там нет

Роман Свитан подчеркнул, что, очевидно, россияне боятся накапливать силы и средства для возобновления широкомасштабных наступательных действий на северо-восточном направлении, потому что боятся ударов со стороны ВСУ. Российские войска размещаются на временно оккупированных территориях Украины.

Северо-восточная граница Украины в этом смысле, можно сказать, безопасна. Это вывод исходя из фактов неразвертывания достаточных сил и средств на северо-востоке нашей страны. Российские войска в основном все развернуты на Украине,

– объяснил он.

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