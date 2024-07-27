Россия не сможет выдерживать огромные потери еще более 2 лет, полковник армии Британии в отставке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа должна быть готова к десятилетней войне России против Украины. А в свежей сводке разведки Минобороны Великобритании говорилось о том, что более 600 тысяч российских солдат были убиты с начала полномасштабной войны.

Такие многочисленные потери живой силы страна-агрессор сможет выдерживать, пополняя человеческий ресурс своей армии, чуть более чем в течение 2 лет. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что проблема России в том, что она отправляет на фронт неподготовленных бойцов.

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Украинские солдаты лучше подготовлены, чем российские

Полковник армии Великобритании в отставке отметил, что, не имея соответствующей подготовки, солдаты российской армии не способны эффективно себя проявить на поле боя в отличие от ВСУ.

Российские солдаты знают только то, как держать в руках винтовку. Если посмотреть на новобранцев, которые вступают в российскую армию, это не представители богатых и элитных слоев общества, из Санкт-Петербурга или Москвы, которые уклоняются от призыва. России придется скоро начать призывать и их также, поэтому она не сможет выдержать войну это более 2 лет,

– озвучил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Россия будет оставаться опасной

Гемиш де Бреттон-Гордон уверен, что даже после поражения Россия останется опасной страной для Украины и Запада. Она все еще будет пытаться атаковать не только бомбами, но и через кибернетические атаки и другие виды деятельности.

"Наступил критический момент для Украины, поэтому Запад, а особенно европейские страны, должны обеспечить ее всем необходимым для победы над россиянами в ближайшие несколько месяцев. Иначе ситуация может осложниться. Некоторые предполагают, что Трамп станет президентом США, а он и его кандидат в вице-президенты Ди Вэнс ранее заявляли, что могут прекратить поддержку Украины", – подытожил полковник армии Великобритании в отставке.