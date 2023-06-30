Пожал руку военной преступнице: посланец Папы встретился с детским омбудсменом России

Специальный представитель Папы Римского встретился с военной преступницей – так называемым омбудсменом Львовой-Беловой. Она причастна к похищению и депортации украинских детей.

В сети уже обнародовали кадры встречи кардинала Маттео Дзуппи со Львовой-Беловой. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Представитель Папы встретился со Львовой-Беловой

Согласно сообщениям пропагандистов, встреча прошла 29 июня. Международная преступница отметила, что, в частности, обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и "защитой прав детей".

Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании,

– цинично заявила Мария Львова-Белова.

Добавим, что на обнародованных фото представитель Папы улыбается и пожимает преступнице руку.

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Посланник Папы Римского встретился со Львовой-Беловой / Фото с росСМИ

Львова-Белова причастна к депортации украинских детей