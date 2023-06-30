Пожал руку военной преступнице: посланец Папы встретился с детским омбудсменом России
Специальный представитель Папы Римского встретился с военной преступницей – так называемым омбудсменом Львовой-Беловой. Она причастна к похищению и депортации украинских детей.
В сети уже обнародовали кадры встречи кардинала Маттео Дзуппи со Львовой-Беловой. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Представитель Папы встретился со Львовой-Беловой
Согласно сообщениям пропагандистов, встреча прошла 29 июня. Международная преступница отметила, что, в частности, обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и "защитой прав детей".
Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании,
– цинично заявила Мария Львова-Белова.
Добавим, что на обнародованных фото представитель Папы улыбается и пожимает преступнице руку.
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Посланник Папы Римского встретился со Львовой-Беловой / Фото с росСМИ
Львова-Белова причастна к депортации украинских детей
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (также известный как Гаагский трибунал) выдал ордер на арест Путина и его уполномоченной "по правам ребенка". Львова-Белова причастна к незаконному похищению, перемещению и депортации украинских детей на временно оккупированных территориях. Поэтому такая встреча посланника Папы поражает своим цинизмом.
- Заметим, что по состоянию утра 30 июня 2023 года в результате российской агрессии погибли 494 маленьких украинца. Еще 1033 получили ранения.
- Кроме того, Россия незаконно депортировала 19 489 наших детей. Заметим, что это только официальные данные. Количество похищенных и депортированных на самом деле гораздо больше. В частности, советница-уполномоченная Президента Украины Дарья Герасимчук в апреле отмечала, что речь идет о 200 – 300 тысяч детей.
- В части несовершеннолетних оккупанты убили родителей. Террористы издеваются из украинских детей, пытают их, психологически насилуют и пытаются превратить в россиян. Несовершеннолетние, которых удалось спасти Украине, рассказывают, какой ужас им пришлось пережить. Истории детей смотрите здесь.