Никогда с ним не договоритесь, – российский политик назвал единственную цель Путина в Украине
Путин живет в своем иллюзорном мире. Это касается, в частности, и того, почему глава Кремля развязал войну против Украины.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман, отметив, что глава Кремля действительно думал, что возьмет Киев за 3 дня.
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Во что верит Путин
Российский оппозиционер считает, что Путин живет в иллюзорном мире. Так, здоровый человек видит мир таким, какой он есть. Путин же видит мир нереальным.
По его мнению, Путин верит, что Украину создал Ленин, хотя это неправда. И это не потому, что ему не хватает информации, а потому, что Путин хочет в это верить. Это уже патология. Со всем остальным у него тоже, в частности, с войной против Украины.
Он (Путин – 24 Канал) действительно верил, что возьмет Киев за 3 дня,
– подчеркнул Гозман.
Поэтому, по его словам, по приказу Путина оккупанты положили в передовые танки парадную форму. А дальше за ними уже ехали автозаки, чтобы можно было паковать туда протестующих украинцев.
Какова цель Путина в Украине
Гозман подчеркнул, что Путин развязал войну за уничтожение Украины.
Никакой другой цели, кроме уничтожения вашей страны как политического, культурного, лингвистического субъекта, у него нет,
– сказал российский оппозиционер.
Поэтому, добавил он, даже по желанию Украина никогда не сможет договориться с российским диктатором.
Война в Украине: последние новости
- Украинские воины решительно дают отпор российским захватчикам, продолжающим демонстрировать активность на нескольких направлениях. В частности, ВСУ сдерживают врага на Авдеевском направлении, нанося оккупантам значительные потери. А на Херсонском направлении наши защитники удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и наносят огненное поражение по тылам противника.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 347 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили более тысячи российских солдат.
- В то же время, Россия продолжает терроризировать мирные украинские города и села, запуская "Шахеды". Наша противовоздушная оборона умело ликвидирует вражеские дроны-камикадзе.