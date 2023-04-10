Расследование "слива" показывает России серьезность намерений США: оперативная сводка от Свитана
На днях в сети появились якобы секретные материалы о планах Вооруженных Сил Украины, Пентагон начал расследование возможной утечки документов. Такие действия Вашингтона показывают врагу серьезность намерений наших союзников.
Об этом в ежедневном обзоре оперативной обстановки для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, у российской ИПСО была одна задача, но она достигла противоположного эффекта.
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Российскую ИПСО подали как "слив" информации
Свитан считает, что "слив" является информационно-психологической спецоперацией. Там заметны исправления в пользу россиян, то есть подретушированные данные по количеству погибших оккупантов и потерям Украины. К тому же в Bellingcat подтвердили определенную корректировку данных.
Поэтому это однозначно ИПСО,
– уверен полковник запаса.
Он предполагает, что базовые данные могли быть взяты из определенных средств подготовки к закрытым брифингам конгрессменов, некоторых моментов, связанных с докладами. То есть все это собрано, скомпилировано и представлено как "слив" информации.
Это означает, что основная задача данного ИПСО – вбить клин между участниками коалиции,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, это сделано, чтобы хотя бы попытаться рассорить, бросить тень недоверия в общей коалиции против российских оккупантов. Это главная тема.
Он отметил, что определенные позиции, кое-где представленные без ретуши, можно брать по крайней мере для анализа. Судя по имеющимся данным, видно, что нас очень серьезно готовят к наступательным действиям. С этой стороны можно определить положительный эффект, поэтому российская ИПСО достигла противоположного эффекта.
Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Почему Вашингтон начал расследовать "слив"
Полковник запаса ВСУ объяснил, что Вашингтон в любом случае, если есть "выход" такого рода информации, даже задним числом, должен начать расследование и официально об этом заявить.
Опять же, в противоположность российской ИПСО, такое действие свидетельствует о серьезности намерений самого Вашингтона разобраться,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, если действительно была хоть какая-то утечка подобной информации, то Вашингтон должен разобраться и перекрыть лазейки. Кроме того, это показывает противнику серьезность намерений наших союзников. Потому это тоже положительный эффект для нас.Важно! Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подделкой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе.
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- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но истинные планы россияне увидят на поле.
- Как отметили аналитики CNN со ссылкой на официальных лиц, вероятная "утечка" уже заставила Пентагон ограничить доступ к потокам определенных данных, которые были доступны сотням людей в правительстве. Учитывая это, Украине пришлось даже изменить свои планы в войне против России.