Расследование "слива" показывает России серьезность намерений США: оперативная сводка от Свитана

На днях в сети появились якобы секретные материалы о планах Вооруженных Сил Украины, Пентагон начал расследование возможной утечки документов. Такие действия Вашингтона показывают врагу серьезность намерений наших союзников.

Об этом в ежедневном обзоре оперативной обстановки для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, у российской ИПСО была одна задача, но она достигла противоположного эффекта.

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Российскую ИПСО подали как "слив" информации

Свитан считает, что "слив" является информационно-психологической спецоперацией. Там заметны исправления в пользу россиян, то есть подретушированные данные по количеству погибших оккупантов и потерям Украины. К тому же в Bellingcat подтвердили определенную корректировку данных.

Поэтому это однозначно ИПСО,

– уверен полковник запаса.

Он предполагает, что базовые данные могли быть взяты из определенных средств подготовки к закрытым брифингам конгрессменов, некоторых моментов, связанных с докладами. То есть все это собрано, скомпилировано и представлено как "слив" информации.

Это означает, что основная задача данного ИПСО – вбить клин между участниками коалиции,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, это сделано, чтобы хотя бы попытаться рассорить, бросить тень недоверия в общей коалиции против российских оккупантов. Это главная тема.

Он отметил, что определенные позиции, кое-где представленные без ретуши, можно брать по крайней мере для анализа. Судя по имеющимся данным, видно, что нас очень серьезно готовят к наступательным действиям. С этой стороны можно определить положительный эффект, поэтому российская ИПСО достигла противоположного эффекта.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Почему Вашингтон начал расследовать "слив"

Полковник запаса ВСУ объяснил, что Вашингтон в любом случае, если есть "выход" такого рода информации, даже задним числом, должен начать расследование и официально об этом заявить.

Опять же, в противоположность российской ИПСО, такое действие свидетельствует о серьезности намерений самого Вашингтона разобраться,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, если действительно была хоть какая-то утечка подобной информации, то Вашингтон должен разобраться и перекрыть лазейки. Кроме того, это показывает противнику серьезность намерений наших союзников. Потому это тоже положительный эффект для нас.

Больше о "сливе" относительно контрнаступления ВСУ

7 апреля в соцсетях появились засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но истинные планы россияне увидят на поле.

Как отметили аналитики CNN со ссылкой на официальных лиц, вероятная "утечка" уже заставила Пентагон ограничить доступ к потокам определенных данных, которые были доступны сотням людей в правительстве. Учитывая это, Украине пришлось даже изменить свои планы в войне против России.