Россия атаковала Украину ракетами, Кремль боится выборов в 2024 году: хронология 638 дня войны

Украинский отпор российской агрессии продолжается. ВСУ отважно останавливают попытки врага атаковать на фронте.

Какая ситуация в Украине на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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