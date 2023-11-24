Россия атаковала Украину ракетами, Кремль боится выборов в 2024 году: хронология 638 дня войны

24 ноября 2023, 00:35
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Украинский отпор российской агрессии продолжается. ВСУ отважно останавливают попытки врага атаковать на фронте.

Какая ситуация в Украине на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Неудобное направление для россиян, – Свитан о проблемах врага на левом берегу Херсона

00:31, 24 ноября

Под Клещеевкой погиб герой Меньшов

Александр Меньшов погиб под Клещеевкой. Герой до последнего вздоха защищал родную землю. Меньшов был автором книг о Херсонской области. Также он воспитывал детей в составе "Пласта".

23:34, 23 ноября

СБУ ликвидировала топ-предателя

СБУ ликвидировала топ-предателя Александра Слисаренко. Он был так называемым "заместителем главы оккупационной администрации Харьковской области".

23:30, 23 ноября

Предупредили о манипуляциях

В соцсетях ходят "предупреждения" о массированных атаках

Центр стратегических коммуникаций призвал украинцев не верить сообщениям о "массированных обстрелах сегодня ночью". Следует доверять официальным источникам и быть хладнокровным, ведь паника выгодна врагу.
 

22:40, 23 ноября

Юсов о лагерях для российских военнопленных

Оккупантами занимаются: их перевоспитывают и пытаются раззомбировать. Хотя они поражены российской пропагандой, но должны узнать, сколько преступлений совершила их страна.

22:33, 23 ноября

Что происходит на фронте

Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. За сутки герои отбили десятки атак.

22:17, 23 ноября

В Европе оценили, как продвигается контрнаступление Украины

Шарль Мишель, глава Евросовета, оценил контрнаступление ВСУ. По его словам, Украина добивается успехов в Черном море и на левом берегу Днепра.

22:00, 23 ноября

С сентября "Рамштайн" изменился

Эволюция формата "Рамштайн" состоит в том, что он движется к долгосрочным проектам поддержки, а это очень важно.

Речь идет о переходе от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой, долгосрочной работе,
– так описывают изменения.

21:35, 23 ноября

Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал, что есть новые и важные результаты в противодействии вражеским операциям и коллаборантам. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что подписал указы о санкциях в отношении более 300 юридических и почти 150 физических лиц страны-террориста.

20:20, 23 ноября

Россияне атаковали Херсонщину и Херсон

Российские оккупанты дроном атаковали ехавшего по улице велосипедиста. К сожалению, мужчина погиб. Кроме того, в результате террористических обстрелов в Херсоне пострадали 2 ребенка.

19:29, 23 ноября

Оккупанты обстреляли Чернобаевку

Российские оккупанты из артиллерии ударили по Чернобаевке. К сожалению, погибли 3 человека. Кроме того, известно о 5 пострадавших.

17:20, 23 ноября

Продолжается третья волна наступления на Авдеевку

По состоянию на 23 ноября длится третья волна наступления на Авдеевку. Оккупанты привлекли значительное количество бронированной техники. Потери врага резко выросли.

14:14, 23 ноября

Украина существенно усилила оборону северной границы с Россией

Наши защитники создали там системы инженерных заграждений, а также противотанковые и противопехотные минные поля.

13:38, 23 ноября

Зеленский объяснил, почему союзникам выгодно передавать Украине ПВО

Усиление противовоздушной обороны Украины является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность, по меньшей мере, по пяти причинам, считает президент Зеленский.

Первая – спасение жизни.

Вторая – надежная защита городов означает возвращение к ним беженцев из Украины – соответственно усиление экономики – возможность снизить потребность в международной финансовой помощи.

Третья – защита Черного моря – возможность свободного судоходства, что позволит доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису.

Четвертая – каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.д.

Пятая – лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что будет способствовать приближению победы.

13:22, 23 ноября

Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку

По словам командующего Тарнавского, россияне начали третью волну атак на Авдеевском направлении.

В общем, на Таврическом направлении потери врага в живой силе возрастают. Силы обороны уничтожили более 700 человек.

Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БПЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.

Еще 44 единицы техники врага повреждены.

13:00, 23 ноября

Игнат рассказал, на каком этапе подготовка пилотов на F-16

По словам спикера Воздушных Сил, обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану. Пока летчики поднимаются в небо с инструкторами. В скором времени они смогут летать самостоятельно.

12:48, 23 ноября

Путин стремится к перераспределению мира, - Литвиненко

Владимир Путин стремится к глобальному перераспределению мира. Это может занять около 10 – 15 лет, считает председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Путин уже вышел за предел невозврата в отношениях с Западом. Глава Кремля не отказался от планов захватить Украину и вернуть "исторические русские земли". 

Возврата нет, Путин может только триумфально победить, или сокрушительно проиграть,
– считает Литвиненко.

12:23, 23 ноября

Кремль начал реабилитировать устроивших мятеж наемников "Вагнера" - британская разведка

В России вагнеровцы официально начали признавать ветеранами. Кроме того, ЧВК "Вагнера" недавно включили в структуру управления Росгвардии.

Так, группе вагнеровцев 14 ноября выдали удостоверение ветеранов боевых действий. Это первый случай, когда вагнеровцы официально сочли ветеранами.

В британской разведке отмечают, что Кремль начал реабилитировать наемников после длительного периода неоднозначного отношения к ним в результате мятежа группы и неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года.

12:00, 23 ноября

В Крыму раздавались взрывы возле аэродрома

В районе Новофедоровки слышали взрывы. Вблизи населенного пункта расположена авиабаза оккупантов, которую украинские военные несколько раз атаковали с начала полномасштабного вторжения России.

11:45, 23 ноября

ФСБ придумало, что украинец на велосипеде планировал теракт в Воронеже

ФСБ России убеждает, что задержала гражданина Украины, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера в Воронеже.

Для конспирации тот якобы использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".

Как сообщается, у задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт.

11:16, 23 ноября

Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести конференцию по миру в Украине

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине.

Милей поговорил с Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Милеем украинскую формулу мира и развитие двусторонних отношений между странами.

Глава государства уточнил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину и поблагодарил его за четкую позицию по поводу российской агрессии.

10:52, 23 ноября

Где на фронте самые горячие участки

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отбили 12 атак.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

В Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

10:51, 23 ноября

Россия через 5 – 7 лет может восстановить свою боеспособность, чтобы атаковать страны НАТО, – президент Чехии

Петр Павел считает, что все зависит от того, чем завершится война в Украине. Ведь если боевые действия в Украине прекратятся и будет замораживание войну, то это позволит Кремлю выиграть время, чтобы возобновить агрессию против стран Европы и даже выступить против Альянса.

10:47, 23 ноября

Глава Службы внешней разведки описал планы Путина в отношении Украины и Запада

Россия поставила себе три цели в Украине, и смена руководства одна из них: ключом к выигрышу видят внутреннюю дестабилизацию в Украине, считает глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко

Оккупанты уже сейчас закладывают план на длительную войну в программу комплектования военными вооруженных сил России на 2024-2025 годы.

10:45, 23 ноября

Суд избрал меру пресечения экс-председателю Госспецсвязи

23 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следователь судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен во время закупки Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.
 

08:37, 23 ноября

Военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию в отношении "росавиации"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения министерства транспорта России "Росавиация".

Их анализ свидетельствует – сфера гражданской авиации России находится на грани коллапса.

08:33, 23 ноября

Не достигла цели, – в ОВА рассказали о взрыве, и куда враг целился ракетой в Кривом Роге

В полночь в Днепропетровской области объявили угрозу ракетных ударов. Вскоре в Кривом Роге раздался взрыв.

Враг направил ракету на объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших.

08:06, 23 ноября

Потери россиян по состоянию на 23 ноября

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 130 человек личного состава российской армии. Потери врага поражают и в технике: 20 танков, 33 арсистемы, 36 бронированных машин, 3 РСЗО и 2 ПВО.

 

07:20, 23 ноября

В ISW проанализировали выступление Путина на саммите G20

Владимир Путин 22 ноября принял участие в саммите G20. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю.


ISW не заметил никаких признаков того, что Путин поменялся. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем,
– заявили эксперты.

06:28, 23 ноября

Россияне продвинулись на Купянском направлении, - ISW

Оккупанты продвинулись восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе, считают аналитики Института изучения войны.

06:15, 23 ноября

Под Москвой раздались взрывы, а затем исчез свет в домах

В московской области, говорят, взорвалось что-то на электроподстанции. И случился локальный блэкаут.

Жители не пишут в чатах, что был взрыв. В то же время рассказывают о "хлопке", сопровождавшемся ярким заревом. После этого часть города осталась без света. Также есть информация об отсутствии электроэнергии более чем в 10 населенных пунктах поблизости.

06:13, 23 ноября

Кремль боится выборов президента 2024 года, - ISW

Несмотря на очевидное одобрение политики Путина большинством россиян, глава Кремля обеспокоен результатами предстоящих выборов президента России в марте 2024 года.

Об этом свидетельствует, в частности, и то, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что некоторые российские граждане, выехавшие из России, и другие, все еще находящиеся в России, уже начали попытки дискредитировать предстоящие выборы президента России.

Заявление Памфиловой свидетельствует о том, что российское правительство будет продолжать активизировать усилия цензуры под предлогом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы накануне президентских выборов. 15 ноября Путин также заявил, что российское правительство на встрече с представителями российских избирательных комиссий будет подавлять какое-либо внешнее или внутреннее вмешательство в выборы.

06:09, 23 ноября

Ночью оккупанты выпустили ракеты по Украине

В ночь на 23 ноября для Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей объявили ракетную опасность. В Кривом Роге раздался взрыв.

Поздно ночью ракетная угроза возникла и для Донецкой и Харьковской областей.

Автор: Анастасія Колеснікова