Россия атаковала Украину ракетами, Кремль боится выборов в 2024 году: хронология 638 дня войны
Украинский отпор российской агрессии продолжается. ВСУ отважно останавливают попытки врага атаковать на фронте.
Какая ситуация в Украине на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Александр Меньшов погиб под Клещеевкой. Герой до последнего вздоха защищал родную землю. Меньшов был автором книг о Херсонской области. Также он воспитывал детей в составе "Пласта". СБУ ликвидировала топ-предателя Александра Слисаренко. Он был так называемым "заместителем главы оккупационной администрации Харьковской области". В соцсетях ходят "предупреждения" о массированных атаках Центр стратегических коммуникаций призвал украинцев не верить сообщениям о "массированных обстрелах сегодня ночью". Следует доверять официальным источникам и быть хладнокровным, ведь паника выгодна врагу. Оккупантами занимаются: их перевоспитывают и пытаются раззомбировать. Хотя они поражены российской пропагандой, но должны узнать, сколько преступлений совершила их страна. Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. За сутки герои отбили десятки атак. Шарль Мишель, глава Евросовета, оценил контрнаступление ВСУ. По его словам, Украина добивается успехов в Черном море и на левом берегу Днепра. Эволюция формата "Рамштайн" состоит в том, что он движется к долгосрочным проектам поддержки, а это очень важно. Речь идет о переходе от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой, долгосрочной работе, Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал, что есть новые и важные результаты в противодействии вражеским операциям и коллаборантам. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что подписал указы о санкциях в отношении более 300 юридических и почти 150 физических лиц страны-террориста. Российские оккупанты дроном атаковали ехавшего по улице велосипедиста. К сожалению, мужчина погиб. Кроме того, в результате террористических обстрелов в Херсоне пострадали 2 ребенка. Российские оккупанты из артиллерии ударили по Чернобаевке. К сожалению, погибли 3 человека. Кроме того, известно о 5 пострадавших. По состоянию на 23 ноября длится третья волна наступления на Авдеевку. Оккупанты привлекли значительное количество бронированной техники. Потери врага резко выросли. Наши защитники создали там системы инженерных заграждений, а также противотанковые и противопехотные минные поля. Усиление противовоздушной обороны Украины является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность, по меньшей мере, по пяти причинам, считает президент Зеленский. Первая – спасение жизни. Вторая – надежная защита городов означает возвращение к ним беженцев из Украины – соответственно усиление экономики – возможность снизить потребность в международной финансовой помощи. Третья – защита Черного моря – возможность свободного судоходства, что позволит доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису. Четвертая – каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.д. Пятая – лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что будет способствовать приближению победы. По словам командующего Тарнавского, россияне начали третью волну атак на Авдеевском направлении. В общем, на Таврическом направлении потери врага в живой силе возрастают. Силы обороны уничтожили более 700 человек. Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БПЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены. По словам спикера Воздушных Сил, обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану. Пока летчики поднимаются в небо с инструкторами. В скором времени они смогут летать самостоятельно. Владимир Путин стремится к глобальному перераспределению мира. Это может занять около 10 – 15 лет, считает председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Путин уже вышел за предел невозврата в отношениях с Западом. Глава Кремля не отказался от планов захватить Украину и вернуть "исторические русские земли". Возврата нет, Путин может только триумфально победить, или сокрушительно проиграть, В России вагнеровцы официально начали признавать ветеранами. Кроме того, ЧВК "Вагнера" недавно включили в структуру управления Росгвардии. Так, группе вагнеровцев 14 ноября выдали удостоверение ветеранов боевых действий. Это первый случай, когда вагнеровцы официально сочли ветеранами. В британской разведке отмечают, что Кремль начал реабилитировать наемников после длительного периода неоднозначного отношения к ним в результате мятежа группы и неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года. В районе Новофедоровки слышали взрывы. Вблизи населенного пункта расположена авиабаза оккупантов, которую украинские военные несколько раз атаковали с начала полномасштабного вторжения России. ФСБ России убеждает, что задержала гражданина Украины, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера в Воронеже. Для конспирации тот якобы использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания". Как сообщается, у задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт. Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине. Милей поговорил с Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной. Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Милеем украинскую формулу мира и развитие двусторонних отношений между странами. Глава государства уточнил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину и поблагодарил его за четкую позицию по поводу российской агрессии. На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отбили 12 атак. На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. В Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. На Марьинском направлении наши защитники отбили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области. Петр Павел считает, что все зависит от того, чем завершится война в Украине. Ведь если боевые действия в Украине прекратятся и будет замораживание войну, то это позволит Кремлю выиграть время, чтобы возобновить агрессию против стран Европы и даже выступить против Альянса. Россия поставила себе три цели в Украине, и смена руководства одна из них: ключом к выигрышу видят внутреннюю дестабилизацию в Украине, считает глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко Оккупанты уже сейчас закладывают план на длительную войну в программу комплектования военными вооруженных сил России на 2024-2025 годы. 23 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следователь судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен во время закупки Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения министерства транспорта России "Росавиация". Их анализ свидетельствует – сфера гражданской авиации России находится на грани коллапса. В полночь в Днепропетровской области объявили угрозу ракетных ударов. Вскоре в Кривом Роге раздался взрыв. Враг направил ракету на объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 130 человек личного состава российской армии. Потери врага поражают и в технике: 20 танков, 33 арсистемы, 36 бронированных машин, 3 РСЗО и 2 ПВО. Владимир Путин 22 ноября принял участие в саммите G20. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю. Оккупанты продвинулись восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе, считают аналитики Института изучения войны. В московской области, говорят, взорвалось что-то на электроподстанции. И случился локальный блэкаут. Жители не пишут в чатах, что был взрыв. В то же время рассказывают о "хлопке", сопровождавшемся ярким заревом. После этого часть города осталась без света. Также есть информация об отсутствии электроэнергии более чем в 10 населенных пунктах поблизости. Несмотря на очевидное одобрение политики Путина большинством россиян, глава Кремля обеспокоен результатами предстоящих выборов президента России в марте 2024 года. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что некоторые российские граждане, выехавшие из России, и другие, все еще находящиеся в России, уже начали попытки дискредитировать предстоящие выборы президента России. Заявление Памфиловой свидетельствует о том, что российское правительство будет продолжать активизировать усилия цензуры под предлогом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы накануне президентских выборов. 15 ноября Путин также заявил, что российское правительство на встрече с представителями российских избирательных комиссий будет подавлять какое-либо внешнее или внутреннее вмешательство в выборы. В ночь на 23 ноября для Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей объявили ракетную опасность. В Кривом Роге раздался взрыв. Поздно ночью ракетная угроза возникла и для Донецкой и Харьковской областей.
Под Клещеевкой погиб герой Меньшов
СБУ ликвидировала топ-предателя
Предупредили о манипуляциях
Юсов о лагерях для российских военнопленных
Что происходит на фронте
В Европе оценили, как продвигается контрнаступление Украины
С сентября "Рамштайн" изменился
– так описывают изменения.
Зеленский обратился к украинцам
Россияне атаковали Херсонщину и Херсон
Оккупанты обстреляли Чернобаевку
Продолжается третья волна наступления на Авдеевку
Украина существенно усилила оборону северной границы с Россией
Зеленский объяснил, почему союзникам выгодно передавать Украине ПВО
Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку
Игнат рассказал, на каком этапе подготовка пилотов на F-16
Путин стремится к перераспределению мира, - Литвиненко
– считает Литвиненко.
Кремль начал реабилитировать устроивших мятеж наемников "Вагнера" - британская разведка
В Крыму раздавались взрывы возле аэродрома
ФСБ придумало, что украинец на велосипеде планировал теракт в Воронеже
Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести конференцию по миру в Украине
Где на фронте самые горячие участки
Россия через 5 – 7 лет может восстановить свою боеспособность, чтобы атаковать страны НАТО, – президент Чехии
Глава Службы внешней разведки описал планы Путина в отношении Украины и Запада
Суд избрал меру пресечения экс-председателю Госспецсвязи
Военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию в отношении "росавиации"
Не достигла цели, – в ОВА рассказали о взрыве, и куда враг целился ракетой в Кривом Роге
Потери россиян по состоянию на 23 ноября
В ISW проанализировали выступление Путина на саммите G20
ISW не заметил никаких признаков того, что Путин поменялся. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем,
– заявили эксперты.
Россияне продвинулись на Купянском направлении, - ISW
Под Москвой раздались взрывы, а затем исчез свет в домах
Кремль боится выборов президента 2024 года, - ISW
Ночью оккупанты выпустили ракеты по Украине
Александр Меньшов погиб под Клещеевкой. Герой до последнего вздоха защищал родную землю. Меньшов был автором книг о Херсонской области. Также он воспитывал детей в составе "Пласта".
СБУ ликвидировала топ-предателя Александра Слисаренко. Он был так называемым "заместителем главы оккупационной администрации Харьковской области".
В соцсетях ходят "предупреждения" о массированных атаках
Центр стратегических коммуникаций призвал украинцев не верить сообщениям о "массированных обстрелах сегодня ночью". Следует доверять официальным источникам и быть хладнокровным, ведь паника выгодна врагу.
Оккупантами занимаются: их перевоспитывают и пытаются раззомбировать. Хотя они поражены российской пропагандой, но должны узнать, сколько преступлений совершила их страна.
Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. За сутки герои отбили десятки атак.
Шарль Мишель, глава Евросовета, оценил контрнаступление ВСУ. По его словам, Украина добивается успехов в Черном море и на левом берегу Днепра.
Эволюция формата "Рамштайн" состоит в том, что он движется к долгосрочным проектам поддержки, а это очень важно.
Речь идет о переходе от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой, долгосрочной работе,
Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал, что есть новые и важные результаты в противодействии вражеским операциям и коллаборантам. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что подписал указы о санкциях в отношении более 300 юридических и почти 150 физических лиц страны-террориста.
Российские оккупанты дроном атаковали ехавшего по улице велосипедиста. К сожалению, мужчина погиб. Кроме того, в результате террористических обстрелов в Херсоне пострадали 2 ребенка.
Российские оккупанты из артиллерии ударили по Чернобаевке. К сожалению, погибли 3 человека. Кроме того, известно о 5 пострадавших.
По состоянию на 23 ноября длится третья волна наступления на Авдеевку. Оккупанты привлекли значительное количество бронированной техники. Потери врага резко выросли.
Наши защитники создали там системы инженерных заграждений, а также противотанковые и противопехотные минные поля.
Усиление противовоздушной обороны Украины является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность, по меньшей мере, по пяти причинам, считает президент Зеленский.
Первая – спасение жизни.
Вторая – надежная защита городов означает возвращение к ним беженцев из Украины – соответственно усиление экономики – возможность снизить потребность в международной финансовой помощи.
Третья – защита Черного моря – возможность свободного судоходства, что позволит доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису.
Четвертая – каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.д.
Пятая – лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что будет способствовать приближению победы.
По словам командующего Тарнавского, россияне начали третью волну атак на Авдеевском направлении.
В общем, на Таврическом направлении потери врага в живой силе возрастают. Силы обороны уничтожили более 700 человек.
Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БПЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.
Еще 44 единицы техники врага повреждены.
По словам спикера Воздушных Сил, обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану. Пока летчики поднимаются в небо с инструкторами. В скором времени они смогут летать самостоятельно.
Владимир Путин стремится к глобальному перераспределению мира. Это может занять около 10 – 15 лет, считает председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.
Путин уже вышел за предел невозврата в отношениях с Западом. Глава Кремля не отказался от планов захватить Украину и вернуть "исторические русские земли".
Возврата нет, Путин может только триумфально победить, или сокрушительно проиграть,
В России вагнеровцы официально начали признавать ветеранами. Кроме того, ЧВК "Вагнера" недавно включили в структуру управления Росгвардии.
Так, группе вагнеровцев 14 ноября выдали удостоверение ветеранов боевых действий. Это первый случай, когда вагнеровцы официально сочли ветеранами.
В британской разведке отмечают, что Кремль начал реабилитировать наемников после длительного периода неоднозначного отношения к ним в результате мятежа группы и неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года.
В районе Новофедоровки слышали взрывы. Вблизи населенного пункта расположена авиабаза оккупантов, которую украинские военные несколько раз атаковали с начала полномасштабного вторжения России.
ФСБ России убеждает, что задержала гражданина Украины, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера в Воронеже.
Для конспирации тот якобы использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".
Как сообщается, у задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт.
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине.
Милей поговорил с Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной.
Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Милеем украинскую формулу мира и развитие двусторонних отношений между странами.
Глава государства уточнил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину и поблагодарил его за четкую позицию по поводу российской агрессии.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отбили 12 атак.
На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
В Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.
Петр Павел считает, что все зависит от того, чем завершится война в Украине. Ведь если боевые действия в Украине прекратятся и будет замораживание войну, то это позволит Кремлю выиграть время, чтобы возобновить агрессию против стран Европы и даже выступить против Альянса.
Россия поставила себе три цели в Украине, и смена руководства одна из них: ключом к выигрышу видят внутреннюю дестабилизацию в Украине, считает глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко
Оккупанты уже сейчас закладывают план на длительную войну в программу комплектования военными вооруженных сил России на 2024-2025 годы.
23 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следователь судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен во время закупки Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения министерства транспорта России "Росавиация".
Их анализ свидетельствует – сфера гражданской авиации России находится на грани коллапса.
В полночь в Днепропетровской области объявили угрозу ракетных ударов. Вскоре в Кривом Роге раздался взрыв.
Враг направил ракету на объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 130 человек личного состава российской армии. Потери врага поражают и в технике: 20 танков, 33 арсистемы, 36 бронированных машин, 3 РСЗО и 2 ПВО.
Владимир Путин 22 ноября принял участие в саммите G20. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю.
Оккупанты продвинулись восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе, считают аналитики Института изучения войны.
В московской области, говорят, взорвалось что-то на электроподстанции. И случился локальный блэкаут.
Жители не пишут в чатах, что был взрыв. В то же время рассказывают о "хлопке", сопровождавшемся ярким заревом. После этого часть города осталась без света. Также есть информация об отсутствии электроэнергии более чем в 10 населенных пунктах поблизости.
Несмотря на очевидное одобрение политики Путина большинством россиян, глава Кремля обеспокоен результатами предстоящих выборов президента России в марте 2024 года.
Об этом свидетельствует, в частности, и то, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что некоторые российские граждане, выехавшие из России, и другие, все еще находящиеся в России, уже начали попытки дискредитировать предстоящие выборы президента России.
Заявление Памфиловой свидетельствует о том, что российское правительство будет продолжать активизировать усилия цензуры под предлогом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы накануне президентских выборов. 15 ноября Путин также заявил, что российское правительство на встрече с представителями российских избирательных комиссий будет подавлять какое-либо внешнее или внутреннее вмешательство в выборы.
В ночь на 23 ноября для Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей объявили ракетную опасность. В Кривом Роге раздался взрыв.
Поздно ночью ракетная угроза возникла и для Донецкой и Харьковской областей.