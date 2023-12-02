Наступает новая фаза войны: что означает переход в "окопную стадию"

В интервью Assosiated Press Владимир Зеленский, комментируя украинские контрнаступательные действия, заявил, что действительно хотелось бы более быстрого продвижения. Однако для этого не хватило оружия и ресурсов. Сейчас же война переходит на другой этап.

Изменение характера боевых действий со стороны Вооруженных Сил Украины определенным образом закономерной. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что ни в коем случае не говорится о заморозке войны.

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Что предполагает новый этап войны

В интервью Assosiated Press Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина входит в новую фазу войны, которая будет во многом зависеть от зимнего периода.

В частности, в настоящее время важно строить фортификационные сооружения, и для этого необходимо привлекать средства.

Сейчас мы видим переход войны в окопную стадию. Если мы строим фортификационные сооружения, то должны удержать те позиции, которые сейчас у нас есть. Если мы стараемся удерживать существующие позиции – то встаем в оборону. Но это не означает заморозки войны, только ее новую фазу,

– подчеркнул Денис Попович.

Россиян следует сдерживать на Авдеевском, Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях. Контрактовать оккупантам удается даже на Бердянском направлении, на границе Запорожской и Донецкой областей они время от времени ведут штурмовые действия.

Денис Попович объяснил, как будет выглядеть новая фаза войны: смотрите видео

"Сейчас они пытаются нас оттеснить на ряде локаций. В таких условиях стоит позаботиться об обороне, чтобы остановить их продвижение, перемолоть больше живой силы, и уже потом рассчитывать на какие-то контрнаступательные действия при благоприятной погоде", – пояснил военный обозреватель.

В конце концов даже хороший блиндаж служит не только для того, чтобы из него вести оборонительные действия, но и в нем можно переждать холода. Так что слова нашего президента свидетельствуют о начале окопной стадии войны.

Интервью Зеленского для AP: важно