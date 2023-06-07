ВСУ выплеснули ярость на оккупантов, враг активизировался на Луганщине: карта боев за 7 июня

Россия продолжает сосредотачивать усилия на Востоке Украины, пытаясь захватить Луганскую и Донецкую области. Силы обороны Украины сдерживают противника и стачивают его силы.

За прошедшие сутки состоялось более 30 боевых столкновений. Российские военные вели наступательные действия на трех направлениях.

Смотрите также "Обожженная земля и огненные смерчи": как и почему Россия следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Где наступали оккупанты за прошедшие сутки

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Противник нанес авиационные удары и вел обстрелы по населенным пунктам на этом направлении.

Карта боев на Лиманском направлении

противник вел наступательные действия в направлении Клещиевки, успеха не имел. Враг нанес авиаудар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов в этом направлении.

Россияне наступали в направлении Клещиевки: карта боев

наши защитники отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиаудары в пределах населенного пункта. Также россияне применили артиллерию на этом направлении.

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны уничтожают оккупантов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также, за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врагов.

враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Золотая Нива и Большая Новоселка. Кроме того, россияне вели обстрелы на этом направлении по населенным пунктам Донбасса.противник наступательных действий также не проводил. Россияне нанесли авиаудары в районе Авдеевки и из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области.в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 10 городов и сел Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиаудара по Ольговскому Запорожской области. Также россияне с артиллерии обстреляли города и села в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.оперативная обстановка без значительных конфигураций.враг продолжает обстреливать пограничья и наносить авиаудары.