В ВСУ назвали приоритетную задачу зимой: на чем сосредоточатся украинские военные
Из-за наступления зимы характер боевых действий в Украине может измениться, однако ВСУ стремятся продолжать контрнаступление. В ВСУ рассказали об одной из главных задач украинских военных зимой.
Одна из главных задач для ВСУ на зиму – перерезать логистические пути российских военных. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет 24 Канал.
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Украинские военные сосредоточат силы на уничтожении логистики россиян
Он пояснил, что цель уничтожения логистических путей россиян состоит в том, чтобы оставить оккупантов в холоде и голоде, что в результате должно снизить мотивацию противника.
Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным Силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодны, холодны и желания у них воевать не было,
– сказал Фитьо.
Спикер добавил, что российские беспилотники остаются большой угрозой для украинских войск. По мнению спикера, одним из вариантов борьбы с дронами является уничтожение операторов БПЛА врага.
Зеленский объяснил, почему нельзя останавливать контрнаступление
- Владимир Зеленский заявил, что остановка контрнаступления ВСУ с наступлением зимы будет играть на руку только Путину.
- Он подчеркнул, что ВСУ не могут остановиться, как в прошлом году после успехов в Харьковской области. Президент напомнил, что тогда причинами для этого была плохая погода, но в результате партнеры "начали расслабляться и передавать нам оружие в ожидании, что погода весной будет лучше и есть время подготовиться, собрать снаряды".
- Зеленский отметил, что очень важно, чтобы у России не было времени возобновить производство оружия, количество ракет и построить еще один завод дронов.
- Сейчас российские военные ведут штурмовые действия практически на всех направлениях фронта. Оккупанты сосредотачивают усилия вокруг Авдеевки, которую пытаются окружить.
- Также достаточно горячая ситуация на Купянском и Марьинском направлении.
- В то же время Силы обороны не только сдерживают оккупантов, но и ведут собственное наступление на Мелитопольском направлении. Кроме того, Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра и создают плацдарм.