Враг ударил по жилому сектору Волчанская: из-под завалов достали тело мужчины

Российская армия продолжает наносить удары по Украине, в результате чего страдает гражданское население. В частности, в Волчанске достали погибшего из-под завалов после обстрела.

Расположен город в Харьковской области. Как заявляют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, враг ударил по населенному пункту в субботу утром, 27 апреля.

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Обстрел Волчанская: есть погибший

Под прицелом окупантов был именно жилищный сектор Волчанска. Погибший мужчина– 1956 года рождения. Спасатели обнаружили его тело в развалинах разрушенного частного дома.

В Харьковской области враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Волчанск. Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасатели изъяли тело погибшего мужчины,

– пишут в ГСЧС.

В то же время в пресс-службе органа публикуют кадры с места происшествия. Они подтверждают очередное военное преступление русских захватчиков против мирного населения нашего государства.

В Волчанске спасатели достали мертвого мужчину из-под завалов / Фото ДСНС

Массированная ночная атака на Украину

В Харьковской области россияне не прекращают попыток наступлений на позиции украинских защитников. Генштаб информирует 27 апреля, что на Купянском направлении наши воины отразили 10 атак в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

В ночь на 27 апреля оккупанты выпустили в целом по разным городам нашего государства 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555;

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 зенитные управляемые ракеты С-300;

2 крылатые ракеты "Искандер-К";

4 аэробалистические ракеты "Кинжал";

8 крылатых ракет "Калибр".

Силы обороны Украины уничтожили 21 воздушную цель во время массированной атаки со стороны врага:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

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В ДТЭК констатировали, что Россия атаковала четыре теплоэлектростанции, вследствие чего было серьезно повреждено оборудование энергетических объектов. В частности, взрывы фиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Людей призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.



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