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Волшебная Мелания Трамп поразила удивительной платьем на встрече с королем Испании: фото

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Мелания Трамп поразила удивительным платьем на встрече с королем Испании
Мелания Трамп поразила удивительным платьем на встрече с королем Испании / Getty images

Жена Дональда Трампа – Мелания – уже давно закрепила за собой звание самой стильной женщины США. Это первая леди подтвердила и на официальной встрече с королем и королевой Испании.

Белый дом все чаще принимает высокопоставленных гостей, поэтому Дональд Трамп радушно встречает иностранные делегации в своей резиденции. Президент США с очаровательной первой леди Меланией не обошли вниманием визит испанских монархов – короля Филиппа VI и его жены Летиции. Иностранцы посетили города, которые связаны с их страной, а в последний день официального визита познакомились с главой Белого дома.

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Стоит отметить, что встреча состоялась 19 июня в Вашингтоне. Это первый приезд представителей королевской семьи за время президентства Дональда Трампа. Однако не эта важная деталь привлекла наибольшее внимание СМИ, а появление Мелании Трамп в роскошном платье.

Для мероприятия первая леди выбрала платье от Valentino. Платье с белым орнаментом выглядело невероятно стильно и элегантно. К брендовому наряду Мелания Трамп подобрала туфли на каблуках. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили удивительный "лук" первой леди.


Дональд и Мелания Трамп встретились с королем Испании


Волшебная Мелания Трамп

В то же время королева Летиция, которая тоже не уступает стилю Мелании, надела розовое приталенное платье. Супруга испанского монарха подчеркнула стройную фигуру. Туфли на каблуках и клатч изящно дополнили образ прекрасной Летиции.


Королева Летиция выбрала прелестный образ


Мелания Трамп и королева Летиция

 

 

Встреча президентской семьи с испанскими монархами

Пользователи сети сделали опрос, чей образ на официальной встрече им понравился больше. За считанные часы после старта голосования Мелания Трамп набрала более 80% предпочтений. Ее стильный "лук" выглядел действительно эффектно.

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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