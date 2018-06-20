Волшебная Мелания Трамп поразила удивительной платьем на встрече с королем Испании: фото

Жена Дональда Трампа – Мелания – уже давно закрепила за собой звание самой стильной женщины США. Это первая леди подтвердила и на официальной встрече с королем и королевой Испании.

Белый дом все чаще принимает высокопоставленных гостей, поэтому Дональд Трамп радушно встречает иностранные делегации в своей резиденции. Президент США с очаровательной первой леди Меланией не обошли вниманием визит испанских монархов – короля Филиппа VI и его жены Летиции. Иностранцы посетили города, которые связаны с их страной, а в последний день официального визита познакомились с главой Белого дома.

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Стоит отметить, что встреча состоялась 19 июня в Вашингтоне. Это первый приезд представителей королевской семьи за время президентства Дональда Трампа. Однако не эта важная деталь привлекла наибольшее внимание СМИ, а появление Мелании Трамп в роскошном платье.

Для мероприятия первая леди выбрала платье от Valentino. Платье с белым орнаментом выглядело невероятно стильно и элегантно. К брендовому наряду Мелания Трамп подобрала туфли на каблуках. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили удивительный "лук" первой леди.



Дональд и Мелания Трамп встретились с королем Испании



Волшебная Мелания Трамп

В то же время королева Летиция, которая тоже не уступает стилю Мелании, надела розовое приталенное платье. Супруга испанского монарха подчеркнула стройную фигуру. Туфли на каблуках и клатч изящно дополнили образ прекрасной Летиции.



Королева Летиция выбрала прелестный образ



Мелания Трамп и королева Летиция

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 19 Чер 2018 р. о 4:54 PDT

Встреча президентской семьи с испанскими монархами

Пользователи сети сделали опрос, чей образ на официальной встрече им понравился больше. За считанные часы после старта голосования Мелания Трамп набрала более 80% предпочтений. Ее стильный "лук" выглядел действительно эффектно.