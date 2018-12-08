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      Вооруженные силы Украины готовы к сдерживанию агрессии России, – Порошенко

      48 Читати новину українською
      Украинская армия имеет все, чтобы сдержать агрессию РФ
      Украинская армия имеет все, чтобы сдержать агрессию РФ / Фото из открытых источников

      Вооруженные силы Украины хорошо подготовлены и обеспечены военной техникой, чтобы в случае открытого нападения Российской Федерации, сдержать ее агрессию.

      Об этом глава государства сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

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      Он отметил, что украинская армия постепенно переходит на стандарты НАТО.

      В Украине есть новая армия – хорошо подготовленная, оснащенная оружием, профессиональная, патриотическая, с умением достаточным, чтобы сдержать российскую агрессию. Она уже входит в число лучших армий Европы, переходит на стандарты НАТО, приобретает опыт и умение побеждать,
      – отметил глава государства.

      Кроме того, он отметил, что в украинской армии именно в этом году официальным приветствием стало: "Слава Украине! – Героям Слава!".

      "Эти слова объединяют нас со всеми поколениями, которые боролись за независимую Украину", – добавил президент.

      Напомним, в Украине от 26 декабря ввели военное положение из-за открытой агрессии России против украинских кораблей в Азовском море.

      3 декабря Порошенко сообщил, что Россия резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Из-за угрозы нападения РФ на Украину подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ передислоцируются на самые опасные участки границы.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости России Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Оружие Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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