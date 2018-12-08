Вооруженные силы Украины готовы к сдерживанию агрессии России, – Порошенко

Вооруженные силы Украины хорошо подготовлены и обеспечены военной техникой, чтобы в случае открытого нападения Российской Федерации, сдержать ее агрессию.

Об этом глава государства сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

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Он отметил, что украинская армия постепенно переходит на стандарты НАТО.

В Украине есть новая армия – хорошо подготовленная, оснащенная оружием, профессиональная, патриотическая, с умением достаточным, чтобы сдержать российскую агрессию. Она уже входит в число лучших армий Европы, переходит на стандарты НАТО, приобретает опыт и умение побеждать,

– отметил глава государства.

Кроме того, он отметил, что в украинской армии именно в этом году официальным приветствием стало: "Слава Украине! – Героям Слава!".

"Эти слова объединяют нас со всеми поколениями, которые боролись за независимую Украину", – добавил президент.

Напомним, в Украине от 26 декабря ввели военное положение из-за открытой агрессии России против украинских кораблей в Азовском море.



3 декабря Порошенко сообщил, что Россия резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Из-за угрозы нападения РФ на Украину подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ передислоцируются на самые опасные участки границы.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.