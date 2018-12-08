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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Збройні сили України готові до стримання агресії Росії, – Порошенко

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      Українська армія має все, аби стримати агресію РФ
      Українська армія має все, аби стримати агресію РФ / Фото з відкритих джерел

      Збройні сили України добре підготовлені та забезпечені військовою технікою, щоби у разі відкритого нападу Російської Федерації, стримати її агресію .

      Про це глава держави сказав під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

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      Він зазначив, що українська армія поступово переходить на стандарти НАТО.

      В України є нова армія – добре підготовлена, оснащена зброєю, професійна, патріотична, з умінням достатнім, щоб стримати російську агресію. Вона вже входить до числа найкращих армій Європи, переходить на стандарти НАТО, набуває досвіду і вміння перемагати,
      – наголосив глава держави.

      Окрім того, він зауважив, що в українській армії саме цього року офіційним вітанням стало: "Слава Україні! – Героям Слава!". 

      "Ці слова об’єднують нас з усіма поколіннями, які боролися за самостійну Україну", – додав президент.

      Нагадаємо, в Україні від 26 грудня запровадили воєнний стан через відкриту агресію Росії проти українських кораблів на Азовському морі.

      3 грудня Порошенко повідомив, що Росія різко збільшила чисельність своїх військових і збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. Через загрозу нападу РФ на Україну підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ передислоковуються на найнебезпечніші ділянки кордону

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
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