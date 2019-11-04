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      Вопреки декоммунизации: в Харькове открыли памятную доску генералу КГБ Шрамко – фото

      69 Читати новину українською
      Памятная доска Шрамко в Харькове
      Памятная доска Шрамко в Харькове / Kharkiv Today

      Генерал КГБ работал в то время, когда в Украине репрессировали Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Ивана Дзюбу. При руководстве Шрамко в 1981 году в Харькове приговорили к 7 годам лагерей правозащитника Генриха Алтуняна, врача-психиатра Анатолия Корягина, историка Евгения Анцупова.

      Об открытии мемориальной доски информирует пресс-служба Харьковского областного совета. Ее установили на доме, расположенном на улице Свободы, где проживал экс-глава КГБ Харьковской области. Он умер в мае 2019 года.

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      Увековечить память известного харьковчанина собрались Почетные граждане города и области, горожане, коллеги, друзья и родственники Шрамко. Среди почетных гостей, которые приняли участие в мероприятии, были ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций, экс-министр внутренних дел Украины Юрий Смирнов,
      – говорится в сообщении.

      В то же время, как информирует ХарьковTimes, открытие мемориальной доски Шрамко противоречит закону о декоммунизации. Дело в том, что в Харькове прошло несколько позорных "еврейских процессов" в годы, когда Шрамко работал в органах советской госбезопасности. Также "под крыло" к Шрамко, под надзор КГБ, был сослан в 1983 году в поселок Безлюдовка Харьковской области поэт Степан Сапеляк, который отсидел 5 лет в лагерях и тюрьмах и отбыл 3 года ссылки на Колыме.


      Генерал КГБ Шрамко, к слову, был награжден орденом Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и пр.

      Местные активисты заявляют, что в ближайшее время демонтируют эту мемориальную доску.

      Внимание! Закон о декоммунизации действует в Украине с 2015 года. Он запрещает советскую символику и осуждающий коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, которые имели советские названия, а также снесли памятники Ленину, Сталину и другим деятелям того времени.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Декоммунизация
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