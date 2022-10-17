Вопрос на годы: Черник не исключает возможность "заморозки" войны в Украине

В соответствующих условиях война России против Украины может превратиться в "замороженный" конфликт. В Европе есть примеры временного прекращения войн по такому сценарию.

Окончательно решить российскую проблему Украина сможет только тогда, когда Россия перестанет быть империей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Возможна ли "заморозка"

Эксперт отметил, что война России против Украины является сложным и трудным межгосударственным конфликтом, который потенциально может стать "замороженным".

Я сторонник абсолютного выбивания противника со всех наших территорий и из Крыма включительно, однако я считаю, что это произойдет тогда, когда московская недоимперия по-настоящему рухнет. Она обязательно рухнет, но я не сторонник того, что это произойдет в ближайшие месяцы, даже годами,

– объяснил обозреватель.

По его словам, сценарий Северной Кореи и перевод этого конфликта в "тлеющий режим" может набрать свои очертания.

"Нужно бить врага, но не забывайте о количественном потенциале, который несоразмерен", – добавил он.

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В Европе проблем хватает

Специалист отметил, что на сегодняшний день в Европе все еще есть немало "замороженных" конфликтов, которые могут возобновиться в будущем.

Можно вспомнить Кипрский конфликт, где турки с греками до сих пор не выяснили отношения с 1974 года. Это при том, что обе страны являются членами НАТО, а греческая часть Кипра еще и член ЕС. Также есть самый старый замороженный конфликт на континенте – это проблема Северной Ирландии,

– указал Черник.

Он подчеркнул, что после национально-освободительной борьбы 1919-1921 годов Ирландия отделилась от Великобритании, а Северная Ирландия так и осталась в ее составе.

"Несмотря на сложные отношения между группировками националистов и юнионистов – на самом деле этот конфликт не разрешен, а "заморожен", – резюмировал эксперт.

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