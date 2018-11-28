В четверг, 29 ноября, полтавская "Ворскла" будет принимать английский "Арсенал". Букмекеры оценили шансы украинской команды на победу.

Стоит отметить, что несмотря на разный класс соперников, то, что матч состоится не в Полтаве, а в Киеве, "Ворскла" не выглядит аутсайдером против грозного соперника. Хотя букмекеры явное предпочтение отдают именно английской команде.

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Наибольший коэффициент на победу "Ворсклы" выставили в Marathon bet – 4,25. Наименьший коэффициент у William Hill – 4,00. В PariMatch и "Фаворит спорт" коэффициенты между двумя предыдущими – 4,20 и 4,15 соответственно.

Относительно шансов "Арсенала", то букмекеры оценили их следующим образом. Самый высокий коэффициент в букмекерской конторе Marathon bet – 2,03. Аналогично и с самым низким коэффициентом – его выставили в William Hill – 1,95. PariMatch и "Фаворит спорт" дали одинаковый коэффициент на то, что матч закончится победой канониров – 2,01.

Коэффициент 3,30 на то, что матч закончится в ничью, дали сразу три букмекерские конторы – William Hill, PariMatch и "Фаворит спорт". Marathon bet оценил такое окончание матча коэффициентом 3,36.

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Напомним, матч "Ворскла" – "Арсенал" состоится в четверг, 29 ноября. Начало в 19:55. Стоит отметить, что УЕФА направила письмо в "Ворсклу" о том, что матч не может состояться в Полтаве. Причиной стало введение военного положения в Украине. Несмотря на то, что оно не распространяется на Полтавскую область, в УЕФА решили перенести игру "Ворскла" – "Арсенал" в Киев.