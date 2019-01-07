"Ворскла" назвала лучшего футболиста клуба в 2018 году

На официальном сайте "Ворсклы" завершилось голоування за звание лучшего игрока команды в 2018 году.

Заслуженно и прогнозируемо его получил нападающий ворсклян Владислав Кулач, пишет официальный сайт ФК "Ворсклы".

Читайте также: "Динамо" назвало лучшего игрока клуба в 2018 году

В игровом плане прошлый год был и действительно очень успешным для Влада. Он забивал решающие мячи в важных исторических матчах ("бронзовое" противостояние с "Зарей" и выездной матч Лиги Европы против "Карабаха") и впервые получил вызов в национальную сборную Украины. На счету Кулача также самый красивый гол года в ворота мариупольского "Ильичевца". Лучшим игроком прошлого года Владислава назвали 60,3% посетителей сайта.

Второе место занял защитник "бело-зеленых" Игорь Пердута с 21,8% голосов. Прогресс в игре Игоря был также отмечен тренерами национальной сборной Украины. Третье место досталось первому номеру "Ворсклы" Богдану Шусту, за которого проголосовали 6,4% посетителей сайта.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24