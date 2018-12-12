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      "Ворскла" отправилась на матч Лиги Европы без игрока сборной Украины

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      "Ворскла" отправилась в Португалию на матч Лиги Европы
      "Ворскла" отправилась в Португалию на матч Лиги Европы / vorskla.com.ua

      "Ворскла" вылетела на последний матч группового раунда Лиги Европы. К сожалению, на этот раз не обошлось без кадровых потерь.

      К давно травмированным Александру Кобахидзе, Дмитрию Кравченко и Наджебе Якубу добавился Владислав Кулач, пропустивший последний матч чемпионата страны против одесского "Черноморца" из-за повреждения голеностопа.

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      Также в ближайшем поединке не сыграет Вячеслав Шарпар, но ведущий полузащитник "бело-зеленых" отправился в Португалию вместе с командой. В целом в Португалию отправился 21 футболист.

      В португальскую столицу тренерский штаб "Ворсклы" взял таких исполнителей:

      Вратари: Шуст, Ткаченко;

      Защитники: Артур, Даллку, Чижов, Мартыненко, Пердута, Сапай, Кане, Гиоргадзе;

      Полузащитники: Габелок, Мисик, Одарюк, Саков, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков;

      Нападающие: Карека, Коломоец, Сергийчук.

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      Отметим, что турнирного значения эта игра для обеих команд не имеет. Португальцы досрочно вышли в следующую стадию турнира, для полтавчан при любом результате – это последняя игра в групповом этапе Лиги Европы.

      Напомним, что матч Лиги Европы "Спортинг" – "Ворскла" состоится в четверг, 13 декабря. Начало игры – в 22:00.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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