"Ворскла" усилилась игроком сборной Албании

Полтавская "Ворскла" подписала контракт с 20-летним атакующим полузащитником Аденисом Шала.

Полтавчане подписали молодого исполнителя по рекомендации своего экс-игрока Арменда Даллку, сообщает Тema.

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Шала недавно сменил сборную Косово U-21 на сборную Албании U-21. На портале transfermarkt.de Шала уже значится игроком второй команды "Ворсклы", а контракт был подписан 25 октября.

Отметим, что 20-летний Аденис Шала начинал карьеру в косовской "Фламуртари", после чего выступал за молодежную команду хорватского "Хайдука". До последнего времени Шала играл за дублеров турецкого "Фенербахче".

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