Воспитанник "Реала" видит Лунина основным вратарем мадридцев

Игрок испанского "Леганес" Оскар Родригес прокомментировал ситуацию вокруг украинского вратаря Андрея Лунина. По его мнению, Лунин хороший голкипер для "Реала".

"Реал" хотел вернуть украинца, но голкипер попросил руководство клуба оставить его в нынешней команде.

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"Лунин немного играл, но это Ла Лига (Чемпионат Испании – ред.) и здесь очень трудно. В будущем он будет хорошим вариантом для "Реала", – цитирует игрока Twiiter RMOnly.

Что интересно, Оскар является воспитанником мадридского "Реала" и этот сезон, как и Лунин, проводит в аренде в "Леганесе".

Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл за "Леганес" два матча в чемпионате Испании, а также две игры в Кубке Испании. В последний раз в Ла Лиге Лунин выходил в старте в матче 13-го тура против "Алавес" (1:0).

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