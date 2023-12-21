Будем искать другие решения: в ОП прокомментировали возможность возобновления авиасообщения
Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря подчеркнул, что возобновление в Украине авиасообщения станет мощным шагом. Этот важный вопрос будет активно обсуждаться властями в 2024 году.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что разблокирование авиасообщения может оказать существенное влияние на экономику Украины. Однако на первый план в этом вопросе выходит аспект безопасности.
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Украина продолжает существовать
Украина сейчас имеет системы Patriot, эффективно работающие по баллистическим, а также сверхзвуковым ракетам.
Также Президент во время пресс-конференции отметил, что Украина должна получить еще несколько систем Patriot, чтобы защитить воздушное пространство страны, ее энергетическую инфраструктуру.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в течение 2024 года будут решаться вопросы безопасности, страхования авиасообщения и другие.
Будут решены – значит, у нас появится возможность усилить экономику. Если не будут – придется искать другие решения. К тому же рассмотрение вопроса открытия аэропортов свидетельствует о том, что Украина продолжает существовать, ищет и находит решение,
– подчеркнул Подоляк.
Он напомнил, что подобные проблемы возникали, когда начинались разговоры об открытии альтернативного зернового коридора. Это считалось невозможным, поскольку Россия полностью контролировала акваторию Черного моря и имела возможность нападать на корабли.
Однако сегодня зерновой коридор работает уже около четырех месяцев, за которые перевезено более 8 миллионов тонн грузов. Это приносит огромные средства в бюджет Украины.
Так же сегодня кажется невозможным открытие авиасообщения из-за угрозы баллистики, сверхзвуковых ракет, дронов. Но невозможное для Украины и невозможное для другого мира – это две большие разницы. Украина будет искать решения и найдет их,
– подчеркнул советник председателя ОПУ.
Это будет сигналом для наших партнеров, отметил Михаил Подоляк, что в страну, которая находит фантастические решения и обеспечивает их логистически, нужно вкладываться. Это символ того, что в Украину нужно инвестировать, ведь что мы не будем сидеть и ждать, пока кто-нибудь за нас решит все проблемы.
Восстановление авиасообщения в Украине: что известно
- Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря отметил, что открытие аэропорта "Борисполь" в Киеве означало бы победу украинского ПВО. Это говорило о том, что "Украина побеждает и это очень серьезно". К тому же это станет "мощным экономическим шагом".
- Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об условиях, необходимых для возобновления авиасообщения в Украине. В частности нужно защитить аэропорты, на которых возобновятся гражданские авиарейсы. Важно подготовить сертифицированную инфраструктуру. Кроме того, должен быть отработан механизм страхования. В конце концов, нужна авиакомпания, которая согласится совершать перелеты во время войны.
- Напомним, что с начала войны были совершены два гражданских рейса из аэропорта "Борисполь". Украинская авиакомпания SkyUp эвакуировала 4 апреля 2023 года Boeing 737-800. А 19 декабря 2023 года из аэропорта состоялся технический перегон самолета Boing 777-300 компании Skyline Express.