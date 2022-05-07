На Востоке ВСУ отбили 7 атак врага: уничтожили 107 оккупантов и более 30 единиц техники
Российский противник не прекращает наступательных действий на Востоке. Враг имеет целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.
На Востоке ВСУ отбили 7 атак врага
На 73 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам враг не имел никакого успеха на Востоке – ВСУ отбили 7 атак. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".
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Как стало известно, в течение суток 7 мая украинские военнослужащие успешно отбили 7 атак российских оккупантов. Это было сделано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 107
- танков – 8
- БТР – 1
- БМП – 11
- МТЛБ – 4
- АТТ – 5
- БПЛА – 2
Ситуация на Востоке 7 мая
В Генштабе ВСУ отмечают, что на Донецком направлении враг сконцентрировал основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль населенный пункт Рубежное и подготовиться к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.
Продолжались вражеские артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Оккупанты пытались взять под контроль населенный пункт Александровка, что на Донетчине, впрочем, успеха не имели.
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