На Востоке ВСУ отбили 7 атак врага: уничтожили 107 оккупантов и более 30 единиц техники

7 мая 2022 , 21:13
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Источник:

фейсбук Оперативно-тактической группировки "Восток"

Российский противник не прекращает наступательных действий на Востоке. Враг имеет целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

На Востоке ВСУ отбили 7 атак врага

На 73 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам враг не имел никакого успеха на Востоке – ВСУ отбили 7 атак. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Как стало известно, в течение суток 7 мая украинские военнослужащие успешно отбили 7 атак российских оккупантов. Это было сделано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 107
  • танков – 8
  • БТР – 1
  • БМП – 11
  • МТЛБ – 4
  • АТТ – 5
  • БПЛА – 2

Ситуация на Востоке 7 мая

В Генштабе ВСУ отмечают, что на Донецком направлении враг сконцентрировал основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль населенный пункт Рубежное и подготовиться к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Продолжались вражеские артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Оккупанты пытались взять под контроль населенный пункт Александровка, что на Донетчине, впрочем, успеха не имели.

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Автор: Марта Касіянчук