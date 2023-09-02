ВСУ на Киевщине сбили вражескую крылатую ракету из "Стингера": зрелищное видео
Источник:Сергей Наев
Украинская ПВО продолжает сдерживать российские атаки "Шахедами" и крылатыми ракетами. Сергей Наев показал видео уничтожения воинами ВСУ вражеской ракеты из зенитного ракетного комплекса "Стингер".
Россия 30 августа совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину, запустив 28 крылатых ракет и 16 беспилотников. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были уничтожены почти все вражеские цели.
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Успешная работа ВСУ
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев лично встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Во время воздушной атаки эти воины сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" российскую крылатую ракету Х-101.
Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры,
– подчеркнул командующий.
Сами военные уверяют, что не простили бы себе, если бы "пропустили" эту ракету. Кроме нее, за последние две недели им также удалось сбить еще и "Шахед". Генерал-лейтенант рассказал, что наградил воинов наградами "За мужество и победу".
Украинские силы отработали по вражеской крылатой ракете: видео
Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами
- В ночь на 30 августа во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Россия запустила по Украине 44 вражеские воздушные цели. 20 крылатых ракет направлялось на Киев. В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека и трое получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших два охранника предприятия, которым было 26 и 36 лет.
- Комментируя атаку 30 августа, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что падение ракетных обломков также может вызвать взрывы. Также он опроверг версию, что комбинированная атака стала "местью" россиян за "хлопок" на аэродроме в Пскове. Игнат подчеркнул, что оккупанты готовили ее заранее.
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила, что эту атаку россияне готовили долго. России нужно время, чтобы изготовить и накопить определенное количество оружия. Накопив определенный арсенал, они его использовали, уточнила Гуменюк.