Воздушная тревога в Украине: россияне запустили ракеты с Каспийского моря

В Украине ночью 15 августа доносился сигнал воздушной тревоги. Причиной тому стал запуск ракет Х-101 или Х-555 из района Каспийского моря.

24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до конца тревоги. Это ведь может сохранить вам жизнь и спасти от опасности.

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Что известно о воздушной тревоге 15 августа

Какие базовые правила безопасности во время воздушной тревоги

В Украине почти полтора года продолжается полномасштабная война, а люди порой продолжают пренебрегать базовыми правилами безопасности. Важно помнить, что заранее продуманные личные правила безопасности во время тревоги – ваша сохраненная жизнь.

Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.

Если в помещении нет укрытия, стоит пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.

Однако если укрытия нет рядом, то можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.

Если тревога застала вас в общественном городе, важно помнить, что все заведения и общественный транспорт приостанавливают свою работу во время тревоги. Поэтому следует позаботиться о поиске укрытия, местоположение которого обычно указано на карте общественного заведения.

Следует отметить, что время на реагирование тревоги достаточно ограниченным. Все зависит от расположения вашего города к линии фронта, а также от типа выпущенного оружия.

Важным аспектом является информационная безопасность. Прислушивайтесь только к официальным источникам, а также сохраняйте холодный ум и стойкость.