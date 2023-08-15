Воздушная тревога в Украине: россияне запустили ракеты с Каспийского моря
15 августа 2023, 03:11Читати новину українською
В Украине ночью 15 августа доносился сигнал воздушной тревоги. Причиной тому стал запуск ракет Х-101 или Х-555 из района Каспийского моря.
24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до конца тревоги. Это ведь может сохранить вам жизнь и спасти от опасности.
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Что известно о воздушной тревоге 15 августаОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Об угрозе для Черновцов, Ровно и Тернополя сообщили и Воздушные силы.
О работе ПВО и взрывах в области сообщили в Хмельницкой ОВА.04:50 Сообщение от ВС: Винницкая, Житомирская и Хмельницкая области – находитесь в укрытиях! Местные хмельницкие каналы пишут о звуках взрывов. Естественно, работают силы ПВО.04:35 Воздушные силы пишут, что есть пуски ракет из района Миллерово (Ту-22м3). Также крылатые ракеты есть на границе Винницкой и Житомирской областей.04:30 Воздушные силы сообщили, что группа ракет двигается в сторону Черкасской области. Также ракеты находятся на юге Киевской области!
Мониторы подчеркнули, что угроза применения наземной баллистики для восточных регионов никуда не делась. Также враг запускает управляемые авиабомбы в направлении Запорожской области.04:18 Кропивницкий – ВС призвали людей срочно идти в укрытие! Также в Днепре слышны взрывы, пишет Суспільне.04:10 Воздушные силы: ракеты в Кировоградской и Запорожской областях. Запад – ракетная опасность. Мониторы также отмечают, что часть ракет двигаются вдоль Днепра.04:03 Всеукраинская воздушная тревога!03:56 А теперь мониторы пишут, что ракеты уже залетели – со стороны Запорожской области. Воздушные силы фактически подтвердили это в 03:59.03:50 В Воздушных силах объяснили предыдущее сообщение:
– Есть, вероятно, две группы крылатых ракет, которые двигаются в направлении территории Украины.
– Предварительная информация, что ракеты уже в нашем пространстве, была вызвана фиксацией, как оказалось, имитации скоростных целей вражескими средствами.03:37 Пока что мониторинговые каналы пишут, что ракет еще нет в нашем воздушном пространстве. Впрочем, это не повод игнорировать тревогу!03:26 Тревога почти по всей Украине, кроме Запада. Позаботьтесь о безопасности, если в вашей области звучат сирены!03:18 Тревога на Юге! Ракетная опасность.03:07 Восточные области – ракетная опасность! – сообщили Воздушные силы. Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первые ракеты уже входят в воздушное пространство Украины.
Какие базовые правила безопасности во время воздушной тревоги
- В Украине почти полтора года продолжается полномасштабная война, а люди порой продолжают пренебрегать базовыми правилами безопасности. Важно помнить, что заранее продуманные личные правила безопасности во время тревоги – ваша сохраненная жизнь.
- Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.
- Если в помещении нет укрытия, стоит пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
- Однако если укрытия нет рядом, то можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.
- Если тревога застала вас в общественном городе, важно помнить, что все заведения и общественный транспорт приостанавливают свою работу во время тревоги. Поэтому следует позаботиться о поиске укрытия, местоположение которого обычно указано на карте общественного заведения.
- Следует отметить, что время на реагирование тревоги достаточно ограниченным. Все зависит от расположения вашего города к линии фронта, а также от типа выпущенного оружия.
- Важным аспектом является информационная безопасность. Прислушивайтесь только к официальным источникам, а также сохраняйте холодный ум и стойкость.