Стреляют самолетами только издалека: почему россияне не вступают в ближние воздушные бои
Украина разрушает стереотипы и поражает мир своей изобретательностью. Наши военные, не имея собственного флота, уничтожают российские корабли и перехватывают инициативу в море и, не имея преимущества в воздухе, систематически приземляют вражеские самолеты.
Так, 17 февраля Воздушные силы ВСУ отправили в "вечный полет" один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, когда начнется фаза воздушной войны.
Читайте также Истребители 5-го поколения: что известно о самолетах KAAN, которые Украина хочет покупать у Турции
Война в воздухе
Как отметил авиационный эксперт, сбитие российских истребителей Су-34 и Су-35 – это большой успех защитников неба.
Мы достаем, доставали и будем доставать российские самолеты. К сожалению, Украина не имеет большого количества и номенклатуры дальнобойных зенитных средств. Также Воздушные силы ВСУ до сих пор не получили самолеты истребители с таким хотя бы вооружением как у россиян. Поэтому наши пилоты не могут вступать с врагом в воздушные бои,
– сказал Романенко.
Российские пилоты в феврале – марте 2022 года считали, что у них лучшая подготовка и вступали в воздушные бои с нашими самолетами. Несколько российских истребителей в этих боях были сбиты, поэтому примерно с апреля – мая того же года россияне вообще не вступают в ближние воздушные бои.
Сейчас российские захватчики только издалека стреляют ракетами Р-37 с дальностью до 200 километров и не ближе. Враг просто не дает нам шансов вступить с ним в воздушные бои.
По мнению авиационного эксперта, только с получением F-16 будет повышаться интенсивность воздушной войны и увеличиваться российские потери в небе.Важно! Аналитики ISW заметили, что преимущество оккупантов в воздухе становится угрожающим.
Передача Украине самолетов F-16: последние новости
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина получит "не менее 24". Их надеются передать как можно скорее.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов ожидает, что уже весной 2024 года западные истребители поднимутся в небо над Украиной.
- Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, комментируя сроки передачи истребителей, сказала, что сейчас "все идет по плану".