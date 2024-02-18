Стреляют самолетами только издалека: почему россияне не вступают в ближние воздушные бои

Украина разрушает стереотипы и поражает мир своей изобретательностью. Наши военные, не имея собственного флота, уничтожают российские корабли и перехватывают инициативу в море и, не имея преимущества в воздухе, систематически приземляют вражеские самолеты.

Так, 17 февраля Воздушные силы ВСУ отправили в "вечный полет" один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, когда начнется фаза воздушной войны.

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Война в воздухе

Как отметил авиационный эксперт, сбитие российских истребителей Су-34 и Су-35 – это большой успех защитников неба.

Мы достаем, доставали и будем доставать российские самолеты. К сожалению, Украина не имеет большого количества и номенклатуры дальнобойных зенитных средств. Также Воздушные силы ВСУ до сих пор не получили самолеты истребители с таким хотя бы вооружением как у россиян. Поэтому наши пилоты не могут вступать с врагом в воздушные бои,

– сказал Романенко.

Российские пилоты в феврале – марте 2022 года считали, что у них лучшая подготовка и вступали в воздушные бои с нашими самолетами. Несколько российских истребителей в этих боях были сбиты, поэтому примерно с апреля – мая того же года россияне вообще не вступают в ближние воздушные бои.

Британская разведка 10 марта 2023 года сообщила о снижении воздушной активности России над Украиной, вероятно благодаря неожиданной эффективности и выносливости Воздушных сил ВСУ. Отметим, в первый день российского вторжения ВСУ сбили 7 самолетов оккупантов и вертолет.

Сейчас российские захватчики только издалека стреляют ракетами Р-37 с дальностью до 200 километров и не ближе. Враг просто не дает нам шансов вступить с ним в воздушные бои.

По мнению авиационного эксперта, только с получением F-16 будет повышаться интенсивность воздушной войны и увеличиваться российские потери в небе.

Передача Украине самолетов F-16: последние новости

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина получит "не менее 24". Их надеются передать как можно скорее.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов ожидает, что уже весной 2024 года западные истребители поднимутся в небо над Украиной.

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, комментируя сроки передачи истребителей, сказала, что сейчас "все идет по плану".

Аналитики ISW заметили, что преимущество оккупантов в воздухе становится угрожающим.