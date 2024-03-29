Возможная угроза ракетного удара: зафиксирована активность самолетов Ту-95МС в России

Российские захватчики не прекращают угрожать Украине с неба. Воздушные силы предупредили об активности самолетов Ту-95МС в небе страны-агрессора.

Именно эти самолеты являются носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 или Х-55. 24 Канал призывает не игнорировать воздушные тревоги ночью в случае их объявления.

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Россияне активизировали свои Ту-95МС

Воздушные силы 29 марта в 0 часов 32 минуты написали, что зафиксирована активность 4 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области страны-агрессора. Все эти борта осуществляют полет в юго-восточном направлении.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– отметили военные.

До этого о взлете вражеских истребителей сообщали мониторинговые телеграм-каналы. Там отметили, что вхождение вражеских истребителей в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 3 часа – 4 часа 30 минут.

Уже в 0 часов 49 минут мониторинговые телеграм-каналы писали о 6 бортах Ту-95МС в небе России.

До этого Россия запустила по Украине “Шахеды”

Российская армия вечером 28 марта запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.

Вектор движения российских беспилотных летательных аппаратов с течением времени менялся. Сначала тревоги были в северо-восточных областях страны, а впоследствии дошли и до Запада Украины, в частности Черновицкой и Хмельницкой областей.

Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в Черкассах. Глава ОВА Игорь Табурец отметил, что защитники продолжают усиленно работать по вражеским целям в небе и уже есть несколько сбитых "Шахедов" в регионе.

Кроме того, взрывы также прозвучали в Днепре и Каменском. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры в области, из-за чего были в некоторых районах проблемы со светом.