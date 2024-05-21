Могут достичь желаемого эффекта: какую операцию способны провести оккупанты на Сумщине

Российские войска не прекращают попыток атаковать позиции украинских военных на линии фронта. Появляются сообщения, что враг планирует также наступление на Сумщину, несмотря на малоукомплектованные и не сгруппированные силы.

Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что на Харьковском направлении оккупанты привлекли 5 батальонов, то есть почти 3000 личного состава. Он отметил, что это небольшое количество бойцов, поэтому ресурсов для наступления на Сумскую область у врага достаточно.

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Угрозы для Сумщины

Черник отметил, что на Харьковщине оккупанты почти не применяли серьезную технику, а украинскую полосу минирования разминировали телами своих военных.

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Они могут применить такую же тактику по Сумской области. Нам придется направлять на них как личный состав, так и артиллерийские боекомплекты,

– сказал он.

Сложностей Силам обороны также добавляет протяженность украинско-российской границы.

По словам военного эксперта, в ВСУ осознают, что у нас нет так много ресурсов, чтобы обеспечить всю границу необходимыми силами и средствами для обороны от врага.

Наша сторона делает все возможное, ведь что касается маневренности артиллерии и нанесения точного удара – мы существенно опережаем нашего противника. Также дроны зашли в эту войну как мощная ударная сила,

– подчеркнул Петр Черник.

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