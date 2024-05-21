Могут достичь желаемого эффекта: какую операцию способны провести оккупанты на Сумщине
Российские войска не прекращают попыток атаковать позиции украинских военных на линии фронта. Появляются сообщения, что враг планирует также наступление на Сумщину, несмотря на малоукомплектованные и не сгруппированные силы.
Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что на Харьковском направлении оккупанты привлекли 5 батальонов, то есть почти 3000 личного состава. Он отметил, что это небольшое количество бойцов, поэтому ресурсов для наступления на Сумскую область у врага достаточно.
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Угрозы для Сумщины
Черник отметил, что на Харьковщине оккупанты почти не применяли серьезную технику, а украинскую полосу минирования разминировали телами своих военных.
Ситуация на Сумщине: смотрите на карте
Они могут применить такую же тактику по Сумской области. Нам придется направлять на них как личный состав, так и артиллерийские боекомплекты,
– сказал он.
Сложностей Силам обороны также добавляет протяженность украинско-российской границы.
По словам военного эксперта, в ВСУ осознают, что у нас нет так много ресурсов, чтобы обеспечить всю границу необходимыми силами и средствами для обороны от врага.
Наша сторона делает все возможное, ведь что касается маневренности артиллерии и нанесения точного удара – мы существенно опережаем нашего противника. Также дроны зашли в эту войну как мощная ударная сила,
– подчеркнул Петр Черник.
Усиление наступления россиян: последние новости
- Россия начала наступление на Харьковщине 10 мая. Глава ГУР Кирилл Буданов ожидает, что враг также начнет продвигаться в направлении Сумщины. По его прогнозу, наступление на Харьковщине продлится еще три-четыре дня, после чего российская армия попытается атаковать в Сумской области.
- Россия продолжает попытки захватить новые украинские территории и вернуть утраченное, но наши военные дают отпор на всех направлениях фронта. 19 мая произошло 140 боевых столкновений, враг нанес пять ракетных ударов, совершил 55 авиационных атак, сбросил 79 управляемых авиабомб, а также привлек 1066 дронов-камикадзе, в частности 82 беспилотники типа "Шахед" и "Ланцет".
- Российские оккупанты продолжают штурмовые действия на севере Харьковской области, сосредоточив усилия на Волчанске. Силы обороны контролируют 60% Волчанска, который пострадал после российского наступления.