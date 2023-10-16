Путин подстраховывается: имеет ли враг потенциал для большого наступления на Востоке

Россияне рассматривают возможность заморозить линию фронта и взять паузу в боевых действиях. Она якобы нужна им, чтобы провести ротацию личного состава и начать более массированное наступление.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что паузу враг брать не собирается, хотя интенсивность боев может немного спадать на определенных направлениях.

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Попытка демонстрировать инициативу

Намерение оккупантов – войти в бои с целью затягивания времени. Однако большого потенциала для массированного наступления даже на Востоке россиянам не хватит.

В то же время, на некоторых участках фронта, в частности в Авдеевке, Лимане, Купянске, враг будет пытаться время от времени активизироваться и проводить активные штурмовые действия. Это попытка постоянно демонстрировать, что инициатива на его стороне,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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А также задача оккупантов – максимально затягивать время. Они ожидают, что внешнеполитическая ситуация и конъюнктура могут измениться.

Даже Владимир Путин в своем интервью поддержал мнение министра обороны Сергея Шойгу, что российские войска находятся в активной обороне.

"Это значит, что они подстраховывают себя на случай неудач их наступательных действий. Мол, наступления в районе Авдеевки и Купянска мы и не планировали, потому что сидим в обороне", – отметил Александр Мусиенко.

Какая ситуация на фронте

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что на Востоке враг применяет парашютно-десантные подразделения, сформированные из жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также к югу от Бахмута расположено войско Рамзана Кадырова "Ахмат", которое используется как заградительные отряды. А подразделениями "Шторм-Z" восполняются потери личного состава на Востоке. Ведь этих солдат не считают и не берегут.

Упорные бои продолжаются на Лиманском и Купянском направлениях. Одна из задач оккупантов окружить Купянск и выйти к реке Оскол. А дальше россияне должны попытаться сделать сухопутный коридор до Боровой.

В то же время представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что захватчики активизировали наступательные действия в Авдеевке. Враг пытался более 100 раз сдвинуть украинские силы в районах к востоку от Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области. Однако ВСУ сдержали давление врага и не дали ему продвинуться.