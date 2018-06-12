"Возвращение" Роксоланы: Ольга Сумская примерила образ легендарной украинки

Прошло 20 лет со времени выхода на телеэкраны сериала "Роксолана", в котором главную роль сыграла Ольга Сумская. После немалой паузы актриса во второй раз примерила образ жены султана.

Как известно, роль Роксоланы в одноименном сериале в свое время принесла немалую популярность Ольге Сумской. Поэтому наряд легендарной украинки, который имеет большое для нее значение, вызвало счастье у актрисы.

Читайте также: Журналистка прожила неделю как героиня "Секса в большом городе": результат удивил

В роскошном образе Ольга Сумская пришла на тематическое мероприятие, которое провели в столичной филармонии. Там прозвучали композиции, посвященные знаменитой Роксолане. Актриса в тематическом образе украсила мероприятие.

Фото и видео Ольга Сумская поделилась в социальной сети Instagram, чем ошеломила поклонников. Пользователи сети отметили, что звезда за 20 лет почти не изменилась, а образ жены султана очень подходил ей.

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 11 Чер 2018 р. о 1:15 PDT