Впервые женщине покорилось историческое достижение на смертельной гонке Дакар-2019

Россиянка Анастасия Нифонтова стала первой женщиной в истории ралли-марафона Дакар, которая преодолела всю дистанцию в категории Original by Motul, где участники обязаны самостоятельно обслуживать собственную технику, а любая помощь механиков запрещена. Анастасия выступает на мотоцикле.

Нифонтова показала 10-й результат в своей категории на заключительном этапе Дакара-2019 и стала девятой в генеральной классификации.

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В общем в категории Original by Motul финишировали 16 мотоциклистов. Среди всех мотоциклистов россиянка заняла 63-ю позицию.

"Я это сделала! У меня нет слов, чтобы описать свои чувства! Это потрясающе, я смогла добраться до финиша. Это здорово", – заявила Нифонтова в интервью пресс-службе Дакара-2019.

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