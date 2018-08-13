Врач назвал опасность употребления наркотиков с раннего возраста

Раннее употребление наркотиков или алкоголя может повлиять на формирование личности.

Об этом отметил руководитель центра терапии зависимостей Юрий Пакин в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

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Чем раньше человек начинает употреблять наркотики или алкоголь, то тем короче дистанция до формирования зависимости.

Опасность в том, что личность человека формируется в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Врач назвал опасности употребления наркотиков

Длительное употребление наркотиков приводит к снижению интереса к творчеству.

То есть человек получает удовольствие из ничего. Он покурил и "кайфует". А формирование личности человека еще с раннего детства базируется на том, что человек должен творить,

– информирует эксперт.

Таким образом, человеку не нужно ничего творить. У него есть выбор – или творить, или употреблять наркотики.

К слову, люди, которые ищут пару, склонны выпивать чаще тех, кто находится в отношениях.

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