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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Врач назвал опасность употребления наркотиков с раннего возраста

16 Читати новину українською
Врач назвал опасности употребления наркотиков
Врач назвал опасности употребления наркотиков / news.wbfo.org

Раннее употребление наркотиков или алкоголя может повлиять на формирование личности.

Об этом отметил руководитель центра терапии зависимостей Юрий Пакин в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

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Чем раньше человек начинает употреблять наркотики или алкоголь, то тем короче дистанция до формирования зависимости.

Опасность в том, что личность человека формируется в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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Врач назвал опасности употребления наркотиков

Длительное употребление наркотиков приводит к снижению интереса к творчеству.

То есть человек получает удовольствие из ничего. Он покурил и "кайфует". А формирование личности человека еще с раннего детства базируется на том, что человек должен творить,
– информирует эксперт.

Таким образом, человеку не нужно ничего творить. У него есть выбор – или творить, или употреблять наркотики.

К слову, люди, которые ищут пару, склонны выпивать чаще тех, кто находится в отношениях.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Наркотики Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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