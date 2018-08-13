Врач назвал опасность употребления наркотиков с раннего возраста
Раннее употребление наркотиков или алкоголя может повлиять на формирование личности.
Об этом отметил руководитель центра терапии зависимостей Юрий Пакин в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
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Чем раньше человек начинает употреблять наркотики или алкоголь, то тем короче дистанция до формирования зависимости.
Опасность в том, что личность человека формируется в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Врач назвал опасности употребления наркотиков
Длительное употребление наркотиков приводит к снижению интереса к творчеству.
То есть человек получает удовольствие из ничего. Он покурил и "кайфует". А формирование личности человека еще с раннего детства базируется на том, что человек должен творить,
– информирует эксперт.
Таким образом, человеку не нужно ничего творить. У него есть выбор – или творить, или употреблять наркотики.
К слову, люди, которые ищут пару, склонны выпивать чаще тех, кто находится в отношениях.
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