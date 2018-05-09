Врач назвала 10 продуктов, которые "убивают" сердце
В перечень блюд, которые пагубно влияют на здоровье сердца попали гамбургеры, колбасные изделия, выпечка, безалкогольные напитки и др.
Об этом заявила профессор Университета Хофстра и начальник отделения кардиологии в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Регина Друз в интервью журналу Time.
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По ее словам, насыщенные жиры в сочетании с углеводами могут вызвать очень негативное влияние на здоровье сердца. Высокое содержание насыщенных жиров и много соли имеют обработанное мясо и колбасные изделия. Также негативно на работу сердца влияет потребление гамбургеров.
Картофель-фри и маргарин содержат трансжиры, которые образуются из-за методики приготовления блюда, поэтому их также следует избегать.
В перечень опасных также попали печенье и выпечка. Не рекомендует кардиолог употреблять и конфеты, сухие завтраки, безалкогольные напитки, газированная вода и соки, которые имеют высокое содержание сахара.
Потребление фастфуда негативно влияет на работу сердца