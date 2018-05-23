Врач назвала ценный фрукт для всего организма

Врач Марьяна Возница заверила, что яблоки, в которых витамины, микроэлементы и питательные вещества сочетаются в идеальной пропорции, являются чрезвычайно полезными для всего организма.

Этот фрукт на 80% состоит из воды, пишет "Живи Активно".

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Витамин С, содержащийся в яблоках, укрепляет иммунитет и способствует лучшему пищеварению. Этот фрукт прекрасно очищает кишечник и устраняет вздутие живота. Из-за высокого содержания пектина они являются хорошими помощниками при запорах – хронической задержке испражнения кишечника более чем на 48 часов.

Этот фрукт советуют даже при диетах, направленных на снижение массы тела. Врачи рекомендуют употреблять их для профилактики онкозаболеваний органов пищеварения.

Яблочный сок улучшает работу мозга, укрепляют память. Этот фрукт положительно влияет на все системы и органы человека.



Однако это не означает, что их необходимо принимать в неограниченном количестве. Врач рекомендует есть не более 2-3 яблок в день из-за повышенного содержания сахара. А вот яблочные соки следует разводить водой.

К слову, фрукты и ягоды нужно есть вместе с косточками, так как они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов.