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Врач объяснил, из-за чего возникает тромб в сосудах

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Основные причины, из-за чего возникает тромб
Основные причины, из-за чего возникает тромб / rosederm.com

Сосудистый хирург Владимир Смовженко назвал три условия, при которых может возникнуть кровяной сгусток в сосудах.

Для этого необходимо совпадение трех признаков, которые называются триадой Вихрова (теория возникновения тромба), пишут Факты.

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Тромб возникает при снижении скорости кровотока в вене, нарушении текучести крови, которая становится гуще, и повреждении внутренней стенки венозного сосуда.

Однако практика показывает, что сгусток крови может возникнуть при двух условиях.

Тромб опасен тем, что он может оторваться и закупорить легочную артерию – тромбоэмболия. Из-за этого человек может погибнуть. Если мелкие тромбы отрываются и попадают в легочную артерию. Вследствие этого заявляются одышка, боль в груди.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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