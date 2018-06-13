Врач объяснил, из-за чего возникает тромб в сосудах

Сосудистый хирург Владимир Смовженко назвал три условия, при которых может возникнуть кровяной сгусток в сосудах.

Для этого необходимо совпадение трех признаков, которые называются триадой Вихрова (теория возникновения тромба), пишут Факты.

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Тромб возникает при снижении скорости кровотока в вене, нарушении текучести крови, которая становится гуще, и повреждении внутренней стенки венозного сосуда.

Однако практика показывает, что сгусток крови может возникнуть при двух условиях.

Тромб опасен тем, что он может оторваться и закупорить легочную артерию – тромбоэмболия. Из-за этого человек может погибнуть. Если мелкие тромбы отрываются и попадают в легочную артерию. Вследствие этого заявляются одышка, боль в груди.

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