Врач объяснил, в каких случаях овощи не принесут никакой пользы

Сторонники здорового питания убеждены, что нужно есть много овощей, поскольку они приносят пользу организму, уменьшают риск депрессии и улучшают настроение.

Об этом пишет врач Андрей Беловешкин в Facebook.

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Потому что люди пытаются их запекать, добавлять в смузи, и они не видят никакого эффекта.

Одна из причин – изменение их гликемического индекса (ГИ). Любая обработка-нагрев, механическое измельчение - увеличивает ги. Поэтому, если долго мучить любой овощ, то он неизбежно приблизится по своим показателям ГИ к хлебу.



В каких случаях овощи не принесут никакой пользы

И врач отметил, что не стоит прибегать к сыроедению. Кроме запекания, можно сварить овощи аль-денте.

Другая причина – воспаление. Существуют исследования, подтверждающие связь с углеводами и воспалением. Также существует такое отношение между углеводами и депрессией.

Врач советует увеличить количество низкокрохмальных сырых или минимально обработанных углеводов (зелень и овощи) в рационе. Они принесут больше пользы.

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