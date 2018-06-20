Врач объяснила, почему нужно пить стакан воды перед сном

Врач-диетолог Людмила Бабич убеждена, что перед тем, как человек ложиться спать, нужно выпить стакан воды.

Всего в жару необходимо выпивать не менее 2 литров воды, пишет ГолосUA.

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В противном случае кровь густеет и образуются тромбы.

В течение дня необходимо пить воду небольшими порциями, таким образом человек не допустит обезвоживания и снижения функциональности организма.

Перед сном врач советует пить 200-250 миллилитров минеральной воды без газа. Таким образом, этот вечерний ритуал станет профилактикой образования тромбов, которые являются главными причинами инфарктов и инсультов.

Диетолог также опровергла то, что отеки возникают из-за чрезмерного употребления воды перед сном. Опухоль возникает из-за недостатка жидкости – обезвоженный организм работает на максимум и поэтому накапливает влагу. Чтобы этого избежать нужно пить стакан чистой воды.

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