22:18
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, сегодня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, сегодня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Врач объяснила, почему нужно пить стакан воды перед сном

145 Читати новину українською
Врач советует пить стакан воды перед сном
Врач советует пить стакан воды перед сном / medicalnewstoday.com

Врач-диетолог Людмила Бабич убеждена, что перед тем, как человек ложиться спать, нужно выпить стакан воды.

Всего в жару необходимо выпивать не менее 2 литров воды, пишет ГолосUA.

Читайте также: Сколько необходимо проходить шагов ежедневно

В противном случае кровь густеет и образуются тромбы.

В течение дня необходимо пить воду небольшими порциями, таким образом человек не допустит обезвоживания и снижения функциональности организма.

Перед сном врач советует пить 200-250 миллилитров минеральной воды без газа. Таким образом, этот вечерний ритуал станет профилактикой образования тромбов, которые являются главными причинами инфарктов и инсультов.

via GIPHY

Диетолог также опровергла то, что отеки возникают из-за чрезмерного употребления воды перед сном. Опухоль возникает из-за недостатка жидкости – обезвоженный организм работает на максимум и поэтому накапливает влагу. Чтобы этого избежать нужно пить стакан чистой воды.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
сегодня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 75
Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
сегодня, 19:51 Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
226
Главные новости 20 июня: Жебривский – аудитор НАБУ, Тимошенко идет в президенты
сегодня, 22:00 Главные новости 20 июня: Жебривский – аудитор НАБУ, Тимошенко идет в президенты
53
Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
сегодня, 21:01 Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
Іван Вербицький 357
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
сегодня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 82
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук