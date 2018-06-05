12:19
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Врач объяснила, почему урчит в животе

402 Читати новину українською
Почему возникает урчание в животе
Почему возникает урчание в животе / Фото из открытых источников

Время от времени человек слышит звуки в животе, напоминающие урчание животных. В основном такое поведение желудка связывают с голодом, однако это не так.

Врач из Германии Джулия Эндерс рассказала на лекции TED, почему урчит живот, пишет УП.

Читайте также: Медик назвала самые опасные продукты, которые не стоит потреблять в жару

Все потому, что кишечнику перед началом пищеварения необходимо почистить себя самого.

"Чтобы этого достичь, надо создать сильную мышечную волну, что подвинет вперед все остатки предыдущего пищеварения", – убеждает врач.

Иногда такие действия могут сопровождаться звуками, однако не всегда. Урчание в животе – это признак того, что внутри все хорошо.

А искривленная форма желудка позволяет выдерживать давление на живот без рвоты, когда человек смеется или занимается спортом.

via GIPHY

К слову, если потреблять такие натуральные продукты, как свекла, капуста, чеснок и клюква – ваш организм всегда будет здоровым и очищенным.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Куди та чому втекли керівники
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 949
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сегодня, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 270
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
335
Антрацит как средство гибридной войны
сегодня, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 667
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 785
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук