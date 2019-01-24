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      Врач объяснила, в каких случаях нужно снижать температуру детям

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      В каких случаях нужно снижать температуру детям
      В каких случаях нужно снижать температуру детям / Фото из открытых источников

      Температура - это нормальная и защитная реакция в ответ на попадание в организм инфекции (как правило, вирусной или бактериальной). Это часть воспалительного процесса, она может снижать рост и размножение некоторых бактерий и вирусов, усиливать иммунный ответ при умеренно повышенной температуре.

      Врач, кандидат медицинских наук Анна Левадная отметила, что лечить нужно не температуру, а болезнь.

      Читайте также: Не только 36,6°C: врач назвала нормальную температуру тела у детей

      Что делать, если у ребенка температура:

      – не перегревать (открыть форточку, снять лишнюю одежду и т.д.);

      – обеспечить достаточным количеством жидкости (вода или если ребенок на грудном вскармливании, то грудное молоко);

      – насильно не кормить (ребенок должен есть сколько хочет).

      Не годуйте дитину силоміць

      Не кормите ребенка насильно

      Когда нужно снижать температуру ребенку

      • дискомфорт от любого повышения температуры: вялость, снижение потребления жидкости, ребенок ноет, плачет, не может заснуть;
      • шок (нарушение дыхания, сознания, сердцебиение);
      • заболевания легких, сердца, неврологические, или другие (в частности послеожоговое/послеоперационное состояние);
      • температура более 40°C;
      • обезвоживание и нарушение баланса электролитов;
      • травма головы.

      У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям
      В каких случаях нужно снижать температуру детям

      Врач советует принимать решение о снижении температуры в зависимости от основного заболевания, уровня дискомфорта, желания контролировать лихорадку.

      Температуру нужно снижать не до нормальных значений, а до нормального самочувствия ребенка на фоне температуры. Снижать температуру у детей можно средствами на основе двух препаратов – парацетамола и ибупрофена.

      При высокой температуре нельзя прикладывать лед, обтирать ребенка спиртом, уксусом, водкой. Все потому, что это не усилит эффект обтирания, но такие вещества всасываются в кожу, а пары – через дыхательные пути, существует риск ожогов кожи.

      Физические методы охлаждения рекомендованы только, если температуру невозможно сбить лекарствами. Делайте это правильно: обтирают губкой с водой температуры около 30-32°C в течение 5 минут каждые полчаса.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Лечение
      Источник: 24 Канал
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