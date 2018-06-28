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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Врач рассказал, почему корь опаснее для взрослых, чем для детей

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Почему корь опаснее для взрослых, чем для детей
Почему корь опаснее для взрослых, чем для детей / gazeta.lviv.ua

У взрослых течение инфекционной болезни всегда значительно сложнее, чем у детей.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Чудинова, передает "Экспресс".

Как известно, у больных корью обычно повышается температура тела, появляется головная боль, кашель, насморк, слабость, конъюнктивит, на слизистой оболочке щек могут появляться пятна. А за 3-4 дня на теле появляется пятнисто-папулезная сыпь.

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У взрослых болезнь может протекать тяжелее, чем у детей с кровоизлияниями в кожу и слизистые оболочки, выраженной интоксикацией, изменениями в сердечно-сосудистой системе, пневмонией, менингитом, менингоэнцефалитом, полиневритом,
– отметила врач.

Также корь может проявляться в атипичной форме – температура тела повышается не слишком сильно (до 37,8 градуса) и у больного может болеть живот. Даже высыпаний может не быть, или же будут едва заметны.

Чудинова напомнила, что через 10 лет иммунитет от вакцинации угасает. Поэтому при контакте с больным корью даже здоровый взрослый ранее привитый человек может заразиться инфекцией.

Что такое корь?
Это инфекционная болезнь, поражающая как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания. С начала 2018 корь подцепили более 21 тысячи человек – более 13 тысяч детей и 8 тысяч взрослых.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Медицина Корь Инфекция
Источник: 24 Канал
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