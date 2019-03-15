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      Врача облили неизвестным веществом в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника

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      Врача облили неизвестным веществом в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника
      Врача облили неизвестным веществом в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника / Фото из открытых источников

      Мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Случилось это на улице Енисейской Голосеевского района столицы возле клиники.

      Пострадавшего сразу госпитализировали, сообщили в полиции.

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      Журналисты 24 канала выяснили, что на улице Енисейской расположена клиника "Нейромед". В клинике сообщили, что никто из их сотрудников не пострадал.

      На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители изъяли вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, пообщались со свидетелями и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые установлены неподалеку.

      По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение и хулиганство.

      Недавно в Киеве работника Администрации Президента Александра Бухтатого нашли мертвым. У него обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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