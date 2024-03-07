Враг пытается срезать Работинский выступ: в ВСУ назвали новое "горячее" направление

В Запорожской области оккупанты пытаются проводить наступательные действия. Российские войска продолжают наступать на село Работино с целью срезать Работинский выступ.

“Горячим” направлением на фронте становится Ореховское. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ОСГВ “Таврия” Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.

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Ситуация на Ореховском направлении

Лиховий рассказал, что на Ореховском направлении российские войска пытаются срезать Работинский выступ.

Если в предыдущие дни и предыдущие недели там было иногда 0 штурмовых действий противника за сутки, то за вчерашние сутки (6 марта – 24 Канал) было зафиксировано 16 атак противника,

– отметил спикер.

В районе села Работино противник развивает активность, подобную той, которая была в середине февраля. Тогда эта активность была остановлена нашими воинами.

Лиховий добавил, что чем больше враг наступает, тем больше оккупантов уничтожают Силы обороны Украины.

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