Враг попал в промышленное предприятие на территории Кременчугского района: вспыхнул пожар
Источник:Филипп Пронин
В результате атаки на Полтавскую область пострадал промышленный объект. Вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать соответствующие службы.
Собственно, вечером 27 января российские оккупанты ударили по Кременчугскому району в Полтавской области. В регионе работала противовоздушная оборона, однако также зафиксировано попадание.
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Ракетная атака на Полтавщину
Важно, что применили захватчики ракеты. О последствиях удара написал глава областной военной администрации Филипп Пронин. Конечно, он не уточнял, о каком именно промышленном объекте говорится, что на нем изготовляли.
Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар,
– указано в сообщении.
Кроме того, Пронин подчеркнул, что информацию о пострадавших уточняют: "На месте работают все соответствующие службы", – пишет глава Полтавской ОВА около 20:42.Обратите внимание!
Следует сказать, что взрывы в Полтавской области местные жители слышали около 20.05. Кроме того, беспокойно во время этой тревоги было в Харькове. Городской голова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрыве и призвал не покидать укрытие до отбоя.
Террор не прекращается
- В ночь на 26 января российские захватчики обстреляли Мирноград, что в Донецкой области. Традиционно, целились оккупанты в гражданскую инфраструктуру, в результате чего шесть человек были ранены, а также было разрушено админздание, повреждено семь 5-этажек, магазин, предприятие, школу и 29 автомобилей. К несчастью, это один из многочисленных случаев террора.
- Враг нарушает законы и обычаи войны, ежедневно нанося удары по нашему государству разными типами вооружения. Но не стоит сомневаться, что россиян догонит ответственность за все совершенные преступления. Украинские правоохранители фиксируют последствия воздушных атак и направляют их в соответствующие международные институты. Кремля ждет трибунал – это нужно помнить.
- Добавим, что специалисты, среди прочего, фиксируют увеличение применения противником химического вооружения, которое запрещено в мире. Капитан Генштаба Украины Андрей Рудык заявил о 81 случай применения гранат РГ-Во с хлорацетофеноном в декабре 2023 года.