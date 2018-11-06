Вратарь "Ренна" травмировался и не сможет сыграть против "Динамо" в Лиге Европы

Вратарь "Ренна" Абдулайе Диалло не сможет сыграть против "Динамо" в Лиге Европы.

Об этом рассказал главный тренер французской команды Сабри Лямуши, чьи слова приводит издание Ouest-france.frю

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Травму 26-летний футболист получил 28 октября в матче Лиги 1 против "Реймса" (0:2) и уже пропустил встречу следующего тура с "Каном" (2:1).

Диалло в текущем сезоне 6 раз появлялся в воротах команды, в том числе в первом матче, который киевляне выиграли (2:1). В его отсутствие сыграет 26-летний чешский вратарь Томаш Коубек, который в этом сезоне 10 раз выходил на поле во всех турнирах.

Напомним, что матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 8 ноября.

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