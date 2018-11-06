13:05
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Вратарь "Ренна" травмировался и не сможет сыграть против "Динамо" в Лиге Европы

      21 Читати новину українською
      Абдулайе Диалло
      Абдулайе Диалло

      Вратарь "Ренна" Абдулайе Диалло не сможет сыграть против "Динамо" в Лиге Европы.

      Об этом рассказал главный тренер французской команды Сабри Лямуши, чьи слова приводит издание Ouest-france.frю

      Читайте также: "Шахтер" отправился на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" со всеми лидерами

      Травму 26-летний футболист получил 28 октября в матче Лиги 1 против "Реймса" (0:2) и уже пропустил встречу следующего тура с "Каном" (2:1).

      Диалло в текущем сезоне 6 раз появлялся в воротах команды, в том числе в первом матче, который киевляне выиграли (2:1). В его отсутствие сыграет 26-летний чешский вратарь Томаш Коубек, который в этом сезоне 10 раз выходил на поле во всех турнирах.

      Напомним, что матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 8 ноября.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Лига Европы Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смерть Катерини Гандзюк: чи зміниться українська Феміда?
      сегодня , 12:47 Смерть Катерини Гандзюк: чи зміниться українська Феміда?
      Артем Овдієнко
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Безнаказанность убивает: самые громкие нападения на активистов за последние годы
      сегодня , 10:16 Безнаказанность убивает: самые громкие нападения на активистов за последние годы
      Євгенія Мазур
      "Богемна рапсодія": про Фреді Меркюрі як шоумена, але не як особу
      сегодня , 10:01 "Богемна рапсодія": про Фреді Меркюрі як шоумена, але не як особу
      Юлія Ліпенцева
      Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      сегодня , 08:40 Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      Михайло Голубєв
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Томашу Бердыху
       11 марта 2012 , 13:49
      Сильвен Шаванель триумфовал в гонке благодаря победе в разделке
       28 марта 2013 , 22:21
      Грозный: Все наши команды поддерживают территориальную целостность Украины
       11 марта 2014 , 15:40
      Дети переселенцев выведут на товарищеский матч игроков Украины и Литвы
       18 ноября 2014 , 14:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук