Вратарь сборной Болгарии установил уникальное достижение в футболе

Вратарь сборной Болгарии Георгий Петков, вышедший на матч Лиги наций против Кипра (1:1), стал самым старшим футболистом европейских сборных, которые когда-либо участвовали в официальных поединках.

На момент матча ему было 42 года и 8 месяцев. Болгарский голкипер установил вратарский рекорд для европейских национальных сборных, как самый старший футболист, который выходил в составе национальной команды, сообщает ВВС.

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Поединок с Кипром стал первым матчем Петкова за сборную за последние 10 лет. Последний раз он надевал свитер болгарской национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2010.

Отметим, что самым старшим полевым игроком является грек Гиоргиос Кудас, сыгравший свой последний матч за сборную Греции в возрасте 48 лет.

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