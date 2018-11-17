Вратарь сборной Болгарии установил уникальное достижение в футболе
Вратарь сборной Болгарии Георгий Петков, вышедший на матч Лиги наций против Кипра (1:1), стал самым старшим футболистом европейских сборных, которые когда-либо участвовали в официальных поединках.
На момент матча ему было 42 года и 8 месяцев. Болгарский голкипер установил вратарский рекорд для европейских национальных сборных, как самый старший футболист, который выходил в составе национальной команды, сообщает ВВС.
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Поединок с Кипром стал первым матчем Петкова за сборную за последние 10 лет. Последний раз он надевал свитер болгарской национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2010.
Отметим, что самым старшим полевым игроком является грек Гиоргиос Кудас, сыгравший свой последний матч за сборную Греции в возрасте 48 лет.
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