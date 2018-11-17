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      Вратарь сборной Болгарии установил уникальное достижение в футболе

      105 Читати новину українською
      Георгий Петков
      Георгий Петков

      Вратарь сборной Болгарии Георгий Петков, вышедший на матч Лиги наций против Кипра (1:1), стал самым старшим футболистом европейских сборных, которые когда-либо участвовали в официальных поединках.

      На момент матча ему было 42 года и 8 месяцев. Болгарский голкипер установил вратарский рекорд для европейских национальных сборных, как самый старший футболист, который выходил в составе национальной команды, сообщает ВВС.

      Читайте также: Лига наций: результаты матчей и видео голов 16 ноября

      Поединок с Кипром стал первым матчем Петкова за сборную за последние 10 лет. Последний раз он надевал свитер болгарской национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2010.

      Отметим, что самым старшим полевым игроком является грек Гиоргиос Кудас, сыгравший свой последний матч за сборную Греции в возрасте 48 лет.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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