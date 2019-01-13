Вратарь в своей штрафной обыграл нападающего легендарным финтом: видео

Вратарь испанского клуба "Жирона" Боно отличился нестандартными действиями как для своей позиции. 27-летний марокканский голкипер в матче 19 тура чемпионата Испании против "Алавеса" обыграл соперника знаменитым финтом.

Нападающий гостей Хонатан Каллери решил запрессинговать вратаря "Жироны". Однако тот не растерялся и обыграл аргентинца финтом Зидана.

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В этом сезоне Боно входит в топ-10 вратарей в пяти лучших лигах по проценту сейвов. На днях марокканец продлил контракт с "Жироной" до 2021 года.

Отметим, что матч завершился результативной ничьей 1:1.

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