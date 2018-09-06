Вратарь забил шикарный гол в чемпионате Бразилии: видео

Вратарь клуба "Сеара" Эверсон попал в ворота команды "Коринтианс" со штрафного в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Несмотря на победу (2:1), "Сеара" не смогла выбраться из зоны вылета.

Автором первого гола во встрече стал вратарь хозяев Эверсон, который реализовал штрафной удар.

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PEGA ESSE GOLAÇO DE FALTA DO EVERSON, GOLEIRO DO CEARÁpic.twitter.com/kOPRzn67Uz — Escanteio Curto (@ESCANTElOCURTO) 5 вересня 2018 р.

Стоит отметить, что это не первый гол 28-летнего вратаря. После игры Эверсон отметил, что хочет быть похожим на экс-вратаря "Сан-Паулу" Рожерио Сени, который является рекордсменом по количеству голов в истории (132).

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