Вратарь забил шикарный гол в чемпионате Бразилии: видео
Вратарь клуба "Сеара" Эверсон попал в ворота команды "Коринтианс" со штрафного в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Несмотря на победу (2:1), "Сеара" не смогла выбраться из зоны вылета.
Автором первого гола во встрече стал вратарь хозяев Эверсон, который реализовал штрафной удар.
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Стоит отметить, что это не первый гол 28-летнего вратаря. После игры Эверсон отметил, что хочет быть похожим на экс-вратаря "Сан-Паулу" Рожерио Сени, который является рекордсменом по количеству голов в истории (132).
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Источник: 24 Канал
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