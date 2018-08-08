Вратаря "Динамо" Дениса Бойко во время матча против "Славии" укусила оса

Во время матча киевского "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов против чешской "Славии" в Праге, вратаря украинской команды укусила оса.

Еще в первом тайме Денис Бойко обращался за помощью к медикам. Впоследствии стало известно, что голкипера ужалила оса. Эту информацию уже после матча подтвердил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

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Стоит добавить, что несмотря на укус, Бойко продолжил матч.

К слову, в день матча в Праге была жара и столбик термометра показывал 34 градуса по Цельсию. "Динамо" же сыграло вничью со "Славией". Ответный матч команды проведут во вторник, 14 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский.

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