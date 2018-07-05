Вратаря "Карпат" выгнали из клуба за поддержку России

Голкипера юношеской команды львовских "Карпат" Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку сборной России во время матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании.

Об этом сообщает сайт болельщиков и фанатов "Карпат".

Футболист в своем Instagram разместил фото и видео, где он поддерживает сборную России. После этого руководство решило прекратить сотрудничество с этим игроком. Заметим, что Готре в апреле этого года исполнилось 18 лет.

В прошедшем сезоне он сыграл несколько игр за команду "Карпат" U-19.

В свою очередь, болельщики "Карпат" полностью поддержали решение руководства клуба.