Вратаря "Карпат" выгнали из клуба за поддержку России
Голкипера юношеской команды львовских "Карпат" Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку сборной России во время матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании.
Об этом сообщает сайт болельщиков и фанатов "Карпат".
Футболист в своем Instagram разместил фото и видео, где он поддерживает сборную России. После этого руководство решило прекратить сотрудничество с этим игроком. Заметим, что Готре в апреле этого года исполнилось 18 лет.
В прошедшем сезоне он сыграл несколько игр за команду "Карпат" U-19.
В свою очередь, болельщики "Карпат" полностью поддержали решение руководства клуба.
Источник: 24 Канал
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