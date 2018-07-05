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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Вратаря "Карпат" выгнали из клуба за поддержку России

231 Читати новину українською
Михаил Готра
Михаил Готра

Голкипера юношеской команды львовских "Карпат" Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку сборной России во время матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании.

Об этом сообщает сайт болельщиков и фанатов "Карпат".

Футболист в своем Instagram разместил фото и видео, где он поддерживает сборную России. После этого руководство решило прекратить сотрудничество с этим игроком. Заметим, что Готре в апреле этого года исполнилось 18 лет.

В прошедшем сезоне он сыграл несколько игр за команду "Карпат" U-19.

В свою очередь, болельщики "Карпат" полностью поддержали решение руководства клуба.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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